Advierten situaciones adversas en obras de reconstrucción en río La Leche

La Contraloría General de la República encontró situaciones adversas en la descolmatación y rehabilitación de diques del cauce del río La Leche-Tramo II, en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, (Lambayeque). Estas obras se ejecutan como parte de la Reconstrucción con Cambios y tiene un monto presupuestal de

S/ 14'594.999,84.

Las situaciones adversas halladas por la Contraloría son las siguientes:



► La entidad no cauteló que el consorcio encargado de la supervisión cumpla con su obligación contractual y emita pronunciamientos que viabilicen el pago al contratista por servicios que no cumplen con el objeto del contrato y/o por trabajos no ejecutados.

► La entidad efectuó el pago de la valorización número 2 del contratista a pesar que incluía actividades no ejecutadas, lo cual produce un potencial perjuicio económico.

► La entidad designó un comité para la recepción del servicio a pesar que este no ha sido concluido, lo cual puede generar potencial perjuicio económico por el pago de servicios no conformes y por la

eventual inaplicación de penalidades.

La Contraloría informó que los trabajos debían culminar el 11 de enero de 2018, sin embargo el contratista continúo ejecutando las obras después de esa fecha sin llegar a cumplir con el 100% de las prestaciones contratadas. Asimismo, solicitó a la entidad la recepción y conformidad del servicio.

El informe, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control.

