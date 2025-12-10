La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, respondió a la prensa en medio de las críticas recibidas de parte de ciudadanos, visitantes y usuarios en redes sociales sobre la falta de adornos en el árbol de Navidad ubicado en la plaza principal de la ciudad.

“No voy a negar mis declaraciones. Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado. Vamos a culminarlo, porque no hemos terminado ni con el árbol ni con el parque. Estamos trabajándolo”, dijo a los medios.

La burgomaestra indicó que están haciendo un esfuerzo para que el actual árbol “esté mejor presentado que los años anteriores”. Precisó que no lo decoró en su totalidad pues habían otros eventos que tenían una prioridad más alta.

“No hemos tenido una ceremonia tradicional como acostumbramos ni con un encendido de luces porque para el 8 de diciembre había la misa y la procesión y para nosotros es prioridad eso", puntualizó.

Tiktoker rompe árbol

La tensión creció ayer, martes 9 de diciembre, cuando un creador de contenido en TikTok, identificado como Jordy Rioja, fue detenido tras transmitir en vivo mientras retiraba una parte del papel que cubre el árbol e induciendo a que otras personas hagan lo mismo. “Vamos a romper el árbol, esto es una burla para Chiclayo”, gritaban algunos visitantes.

Luego de algunos minutos, el joven fue trasladado a la Comisaría PNP César Llatas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Él comentó que lo hizo como un acto de justicia debido al malestar de los chiclayanos.

Para la autoridad edil puede haber indignación, “pero la indignación no da derecho a hacer esta barbaridad. Para nosotros esto es un acto de vandalismo”, concluyó.