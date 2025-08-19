El INEI informó que la trabajadora censal recibió atención médica inmediata y que, pese al shock sufrido, se encuentra fuera de peligro. (Foto: Composición)
Redacción EC
Una embarazada fue víctima de un violento asalto en la cuadra 10 de la calle Daniel Álcides Carrión, en el pueblo joven San Lorenzo, distrito de José Leonardo Ortiz, . El delincuente la agredió físicamente y la tumbó al piso para robarle sus pertenencias, antes de escapar junto a un cómplice que lo esperaba en una mototaxi.

LEE: IGP reportó temblor en Perú hoy, martes 19 de agosto: Dónde fue el epicentro y magnitud

Testigos indicaron que la víctima gritó pidiendo auxilio, lo que alarmó a los vecinos, quienes denunciaron que en la zona casi no hay presencia policial. “En esta cuadra suelen suceder estas cosas. Necesitamos más protección de la Policía y que vigilen más la zona. Solo pasan de vez en cuando”, declararon a BDP.

La joven quedó en estado de shock debido a la violencia con que fue atacada, aunque se encuentra estable. El (INEI) emitió un comunicado asegurando que la censista recibió atención médica inmediata y que se encuentra en buen estado de salud. La institución reiteró que reforzará la coordinación con las autoridades locales para proteger a su personal.

El incidente generó preocupación entre los equipos de campo del censo nacional 2025, al evidenciar los riesgos que enfrentan trabajadores estatales en zonas con alta incidencia delictiva. Según autoridades, casos similares se repiten en Chiclayo, muchas veces con participación de menores de edad en los atracos.

MÁS: Sheylla Gutiérrez: el infierno que vivió en el Perú y que se trasladó a EE.UU. antes de aparecer muerta

El INEI reafirmó su compromiso de garantizar que estos actos violentos no se repitan y de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo del censo en todo el país.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

