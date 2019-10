El Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra el líder de la agrupación Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, por los presuntos delitos de fraude procesal y el uso de documentos falsos.

Acuña está siendo investigado por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo por ser presunto coautor de los delitos mencionados, junto con Raquel Noemí Godoy y Ernesto Ulloa, en agravio de la Universidad Señor de Sipán, así como en contra del Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo.

“Se le imputa a Raquel Noemí Godoy Cedeno, Ernesto Almagro Ulloa Jesús y César Acuña ser coautores de la presunta comisión del delito contra la fe pública - falsificación de documentos privados en la modalidad de uso tipificado en el artículo 427° del Código Penal, en agravio de la Universidad Señor de Sipán S.A.C Zapatel y de la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de fraude procesal, en agravio del Poder Judicial - 8° Juzgado Especializado en lo Civil Trujillo, representado por el procurador público, adscrito a dicha entidad”, indica el documento fiscal recibido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lambayeque.

Según explica la fiscalía, los implicados participaron en la elaboración de una minuta para concretar la entrega de cuatro terrenos valorizados en más de S/33 millones para pagar una presunta deuda de la Universidad Señor de Sipán a favor de la Universidad César Vallejo, que ascendía a más de un millón de soles, con documentos “presuntamente falsos”.

“[La investigación es] consecuencia de la realización de la minuta de dación en pago de fecha 02 de enero de 2016, entre la Universidad Señor de Sipán S.A.C denominada ‘la deudora’ y la Universidad César Vallejo S.A.C, denominada ‘la acreedora’, misma que contiene una deuda que aparentemente y conforme a los informes contables emitidos serían presuntamente falsos”, sostienen.

El Ministerio Público indica que las pericias realizadas por la Universidad Señor de Sipán determinaron que al momento de la transferencia, en enero del 2016, no tenía “deuda alguna” con la Universidad César Vallejo.

“Siendo que, por los hechos antes descritos, la accionista mayoritaria de la Universidad Señor de Sipán, habría dispuesto la realización de pericias contables a fin de corroborar la deuda que habría motivado la transferencia de cuatro terrenos mencionados como medio de pago emitiéndose así el informe [...] en la que arroja como conclusiones que a la fecha del 31 de diciembre del 2015 la Universidad Señor de Sipán no tenía deuda alguna a la Universidad César Vallejo”, se menciona.

El presunto delito de fraude procesal por parte de César Acuña y los otros imputados se habría concretado cuando se presentó la minuta sobre la entrega de estos terrenos, basados en una deuda “falsa”, fueron presentados ante el Octavo Juzgado Civil de Trujillo para que se otorgue la escritura pública.

“[...] De ser el caso que el contenido de dicho documento sea falso, se estaría cometiendo con ello el delito de fraude procesal, debido a que ese tipo penal es un delito instantáneo de peligro concreto, que se consuma cuando el sujeto activo realiza actos idóneos de engaño al funcionario o servidor público”, indica el documento fiscal.

La formalización de la investigación preparatoria fue presentada ante el Poder Judicial el 17 de octubre, según el documento difundido por Canal N.

Este Diario intentó comunicarse con uno de los representantes legales de la Universidad Señor de Sipán, Juan José Ravines Zapatel, pero este se disculpó e indicó que no estaba autorizado por la casa de estudios para declarar sobre el tema. Además, el gerente general de dicho centro superior, Alberto Jiménez, también se disculpó y aseguró no conocer el tema. “No estoy al tanto de lo que me dice. Sin embargo, conversaré con nuestro asesor legal, pues él debe estar al tanto de lo que pasa”, sostuvo.

Con respecto a la excongresista Rosa Núñez Campos, exesposa de César Acuña Peralta y propietaria de la Universidad Señor de Sipán, El Comercio también intentó comunicarse con ella, pero quien respondió su celular aseguró ser su sobrina y que iba a informarle al respecto. “Le haré presente su llamada. Hasta luego”, dijo.

