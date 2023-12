Los sacerdotes Ricardo Yesquen y Eleuterio Vásquez, de la diócesis de Chiclayo, en la región Lambayeque, son investigados después de que tres jóvenes los denunciaran por los presuntos delitos de acoso sexual y tocamientos indebidos.

Según informa RPP Noticias, la acusación señala que los dos sacerdotes se habrían aprovechado de sus cargos en sus respectivas parroquias para atentar contra tres menores de edad. Éstas hicieron públicas sus denuncias recientemente.

Sobre Ricardo Yesquen, se conoce que este sacerdote está actualmente “delicado de salud” y no estaría oficiando misas. En tanto, Eleuterio Vásquez fue removido en los últimos días a Cajamarca. Pese a la prohibición de las autoridades de la Iglesia católica, a este último se le habría detectado celebrando misas.

Vásquez ya habría aceptado los cargos y su caso ya estaría en manos del Ministerio Público.

El monseñor Guillermo Cornejo Monzón, administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, indicó que los casos se encuentran en investigación.

Crudo testimonio

En declaraciones para el programa Al estilo Juliana, una de las presuntas víctimas de abuso sexual por parte de uno de los curas investigados narró lo siguiente:

“Con respecto a Ricardo Yesquen, yo asistí a un grupo de infancia misionera, éramos niños, yo tenía nueve años. Hacíamos una cola para saludarlo y despedirnos de él. Entonces, siempre me abrazaba y yo sentía que me besaba en la boca. Pasó alrededor de un año hasta que fui a la casa parroquial a dejar un presente por el cumpleaños de otro sacerdote, y no estaba el sacerdote del cumpleaños, sino Ricardo Yesquen, ahí el me besa, me pone en sus piernas y me besa”, indicó la denunciante Ana María Quispe.