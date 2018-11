Chiclayo: condenan a dos ex funcionarios municipales por beneficiar a empresa El ex gerente de Administración, José Yarlaqué Cabrera, y el ex subgerente de Seguridad Ciudadana, Manuel Fernández Rodríguez, fueron hallados culpables del delito de negociación incompatible

Fueron condenados a cuatro años con ocho meses de prisión efectiva. (Foto: El Comercio)