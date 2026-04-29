Resumen

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Municipalidad de Chiclayo busca multar a las familias que tengan más de dos mascotas en casa. Foto: Municipalidad de Chilclayo
Municipalidad de Chiclayo busca multar a las familias que tengan más de dos mascotas en casa. Foto: Municipalidad de Chilclayo
Por Redacción EC

La Municipalidad Provincial de Chiclayo oficializó la Ordenanza Municipal N.° 02-2024-MPCH/A, una norma que regula la tenencia de mascotas en los hogares y establece que cada vivienda podrá tener un máximo de dos animales domésticos, ya sean perros o gatos. La medida busca promover la convivencia responsable, mejorar las condiciones de bienestar animal y reforzar el control poblacional de mascotas dentro de la ciudad, según precisó la comuna.

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