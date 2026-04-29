La Municipalidad Provincial de Chiclayo oficializó la Ordenanza Municipal N.° 02-2024-MPCH/A, una norma que regula la tenencia de mascotas en los hogares y establece que cada vivienda podrá tener un máximo de dos animales domésticos, ya sean perros o gatos. La medida busca promover la convivencia responsable, mejorar las condiciones de bienestar animal y reforzar el control poblacional de mascotas dentro de la ciudad, según precisó la comuna.

De acuerdo con la nueva disposición, las familias que deseen contar con una tercera mascota deberán solicitar previamente un permiso especial ante la municipalidad. Esta autorización solo será otorgada luego de una inspección domiciliaria en la que se evaluarán las condiciones de habitabilidad, espacio y bienestar necesarias para garantizar una adecuada tenencia responsable de los animales.

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La ordenanza contempla multas

La norma también incluye sanciones para quienes incumplan lo establecido, con multas que pueden alcanzar hasta el 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que ha generado debate entre vecinos, defensores de animales y especialistas en salud pública. El objetivo, según la municipalidad, no es únicamente sancionar, sino también generar mayor conciencia sobre la responsabilidad que implica tener mascotas en casa.

Diversos sectores han expresado su desacuerdo con la ordenanza, señalando que el principal problema no radica en los hogares con varias mascotas, sino en el aumento de perros y gatos en situación de abandono. Por ello, plantean que se debería priorizar campañas masivas de esterilización, vacunación y control sanitario de animales callejeros, además de políticas sostenidas de salud pública animal.

Ordenanza. Foto: Municipalidad de Chiclayo

Alcaldesa señala que norma aún puede revisarse

Frente a las críticas, la alcaldesa Janet Cubas explicó que las ordenanzas son aprobadas por el Concejo Municipal, conformado por 15 regidores y la autoridad edil, y que actualmente el área técnica de Sanidad viene evaluando las observaciones presentadas por la ciudadanía.

“Más allá de mi opinión, aquí prevalece un tema técnico. El área de Sanidad está revisando estas observaciones para, de ser necesario, volver a elevar el tema al Concejo Municipal”, señaló.

La autoridad municipal agregó que el verdadero propósito de la ordenanza es impulsar la tenencia responsable y evitar el crecimiento descontrolado de animales domésticos en la provincia. “Este es un tema de educación y concientización más que de alarma”, puntualizó Cubas.

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