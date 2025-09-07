La fiebre por el papa León XIV dispara el turismo en Lambayeque: Chiclayo es capital del turismo religioso

Escucha la noticia
Más de 25% de turistas que el año pasado, un cuarto de millón de arribos a hospedajes de Lambayeque y cerca de 45 mil personas recorriendo los principales museos de la región en solo un mes. Han pasado cuatro meses desde que el entonces cardenal Robert Prevost lanzó un saludo a su “querida diócesis de Chiclayo” desde el balcón de la Basílica de San Pedro minutos después de haber sido nombrado como el sumo pontífice de la Iglesia Católica; sin embargo, la fiebre por el ahora papa León XIV sigue presente en el norte del país y ha disparado los indicadores turísticos a niveles insospechados.