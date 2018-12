Chiclayo: Willy Serrato habría entorpecido investigación en contra de David Cornejo

El electo alcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse, de 55 años, fue capturado la mañana de este jueves en un restaurante de Chiclayo por presuntamente integrar la red de corrupción “Los Temerarios del Crimen”, quien sería dirigida por el también detenido ex burgomaestre de la ciudad norteña, David Cornejo Chinguel.

A Serrato, quien ya ha sido alcalde de Olmos y congresista de la República, la policía le incautó S/ 20 mil: casi S/ 10 mil en el referido restaurante y la otra mitad en su domicilio, en la urbanización Ana de los Ángeles. En su vivienda también se hallaron numerosos relojes.

Su detención preliminar, junto con la de otros 12 implicados, fue solicitada por el representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Chiclayo, Juan Carrasco Millones. La medida fue aceptada y ordenada por la jueza Cecilia Grández Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

De acuerdo con la investigación fiscal, a la que El Comercio tuvo acceso, Serrato estaría implicado en el delito de tráfico de influencias, pues en septiembre de este año le habría cobrado S/ 80 mil a David Cornejo Chinguel para entorpecer la investigación que le había abierto la Fecor de Chiclayo por delitos de corrupción.

Para este fin, según el expediente, Serrato puso en contacto a Cornejo con el fiscal superior Abel Concha Calla, quien es mencionado en uno de los audios del sustituido juez César Hinostroza, “para que este, a su vez, pueda mantenerlo informado sobre su situación legal y además pueda tratar que dicho caso se archive”.

Según habría confesado el mismo David Cornejo, Serrato viajó a Lima para ponerse en contacto con el fiscal superior Abel Concha y luego lo llamaba constantemente para asegurarle que “todo estaba tranquilo”. “El fiscal Carrasco insiste en tu caso, pero no hay ningún problema porque el hombre de Lima estaba interviniendo”, le habría dicho Serrato a Cornejo, de acuerdo con el expediente.

- Los otros detenidos -

Hasta el momento, además de Serrato, la policía ha detenido a otras siete personas. José Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso, regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; Susana Esther Culqui Pacaya (56), secretaria del ex alcalde de la Municipalidad Provincial David Cornejo, quien fue detenido el 29 de noviembre; Miguel Nureña Sanguinetti, presunto testaferro y ex diputado nacional; Nilton Monje Sampén (49), ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo (CGT); Edgardo Llontop Ruiz (40), supuesto testaferro y ex asesor del congresista Clemente Flores; Julio Vives Garnique (44), trabajador de la Municipalidad Provincial y Samuel Carrasco Delgado, ex gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial.

Dos de los otros implicados son Wilfredo y Antonio Becerril Rodríguez, hermanos del congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril, por delitos de corrupción de funcionarios. Ellos, sin embargo, no fueron detenidos pese a tener orden de detención. El mismo David Cornejo habría revelado ante la fiscalía que ambos fueron sus cómplices en los delitos que se le imputan. En las últimas elecciones regionales, Antonio Becerril fue candidato a gobernador por FP.

Según fuentes de la policía, la presunta participación de estos 13 implicados es el “resultado de las investigaciones preliminares del primer operativo, ejecutado el 29 de noviembre”, día que fue detenido David Cornejo y otras 18 personas.

