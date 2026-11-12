Una travesía de seis meses, miles de kilómetros recorridos y numerosos obstáculos en el camino. Así fue la peregrinación de Sally Salomón, una periodista y misionera franciscana mexicana que llegó a Chiclayo, Perú, en bicicleta para cumplir un anhelo: encontrarse con el papa León XIV y participar en la misa que presidirá en las pampas de Pimentel.

Ni las caídas, ni el robo de su bicicleta ni las dificultades que encontró durante el recorrido consiguieron detenerla. Su viaje por distintos países de Centroamérica y Sudamérica tuvo como principal motivación la fe y una iniciativa personal dedicada a promover la paz mundial.

La llegada de León XIV al Perú movilizó a miles de fieles que buscan participar en las actividades religiosas programadas durante su visita. Entre ellos está Salomón, quien decidió emprender esta aventura luego de conocer que el pontífice visitaría el país.

En declaraciones a TVPerú, la periodista explicó que su objetivo siempre fue llegar a Chiclayo para ver al Santo Padre.

“Vine para ver al papa, por supuesto. Ese es mi único propósito. Estoy realizando una peregrinación en bicicleta por la paz mundial”, manifestó.

Seis meses de recorrido: la travesía de Sally Salomón por América

La peregrinación de la mexicana comprendió diferentes etapas por Centroamérica y Sudamérica. Brasil y Colombia estuvieron entre los países que formaron parte de su recorrido, durante el cual utilizó la bicicleta como principal medio de transporte para acercarse progresivamente a territorio peruano.

La increíble travesía de una periodista mexicana que cruzó varios países en bicicleta para llegar a la misa de León XIV. Foto: Captura de video/TVPerú

Salomón explicó que una de las principales etapas de su viaje, hasta llegar a Brasil, tomó seis meses si se contabilizan los descansos y las pausas realizadas durante el trayecto. Sin embargo, el tiempo efectivo de desplazamiento fue menor.

“Contando los descansos, fueron seis meses. Sin embargo, el tiempo efectivo de recorrido hasta Brasil fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Después permanecí allí durante un periodo bastante largo. Posteriormente, continué hacia Colombia y luego seguí recorriendo otros países de Sudamérica”, relató.

La experiencia implicó largas jornadas de pedaleo, períodos de recuperación y una constante planificación para continuar avanzando. Cada etapa representó un nuevo desafío para la misionera, que mantuvo su objetivo de llegar a Chiclayo.

El recorrido de Sally Salomón no estuvo libre de contratiempos. Durante su aventura enfrentó caídas, problemas derivados de las condiciones del camino y el robo de su bicicleta, situaciones que pusieron a prueba su determinación.

Pese a estos obstáculos, la periodista mexicana consiguió continuar su viaje hasta llegar a Chiclayo, donde espera participar en la celebración eucarística que presidirá el papa León XIV en las pampas de Pimentel.

Su llegada representa el final de una extensa peregrinación que comenzó al conocer la noticia de la visita papal y que convirtió a la bicicleta en el medio para cumplir un propósito religioso y personal.

Una peregrinación para encontrarse con León XIV y promover la paz mundial

Más allá de recorrer distintos países, Sally Salomón explicó que su iniciativa tiene un mensaje que busca compartir con las personas que encuentra durante el camino: promover la paz mundial.

Sally Salomón llegó a Chiclayo tras seis meses de viaje en bicicleta para cumplir su sueño de ver al papa. Foto: Captura de video/TVPerú

Por ello, su llegada al Perú tiene un significado especial. La mexicana no solo espera participar en una de las principales actividades religiosas de la visita de León XIV, sino también cumplir el propósito que la impulsó a emprender esta aventura desde México.

La misa en las pampas de Pimentel será el encuentro que motivó seis meses de desplazamiento por el continente americano, una experiencia en la que la fe y la perseverancia fueron fundamentales para alcanzar su destino.

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