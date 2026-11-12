Desde México hasta Perú: la misionera franciscana que pedaleó durante meses para encontrarse con León XIV. Foto: Captura de video/TVPerú
Desde México hasta Perú: la misionera franciscana que pedaleó durante meses para encontrarse con León XIV. Foto: Captura de video/TVPerú
Por Redacción EC

Una travesía de seis meses, miles de kilómetros recorridos y numerosos obstáculos en el camino. Así fue la peregrinación de Sally Salomón, una periodista y misionera franciscana mexicana que llegó a Chiclayo, Perú, en bicicleta para cumplir un anhelo: encontrarse con el papa León XIV y participar en la misa que presidirá en las pampas de Pimentel.

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