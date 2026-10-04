El papa León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, figura en la consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con un local de votación asignado en Chiclayo para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, pese a que actualmente reside en el Vaticano.

De acuerdo con la información disponible en la plataforma electoral, el pontífice tiene asignada la mesa N.° 032941, con el número de orden 114, en la IEP Santo Tomás de Aquino, ubicada en la calle Siete de Enero 374, en Chiclayo. El sistema también precisa que no es miembro de mesa.

.@ReniecPeru sigue considerando a @Pontifex_es dentro del padrón electoral para la provincia de #Chiclayo, en las presentes elecciones regionales y municipales que se desarrollan desde las 7 a.m. en todo el ámbito peruano. El vídeo es cortesía de la periodista Perla Polo. https://t.co/wm6YMQzY8r — Harry Gordillo Ayasta (@harrygordillo) October 4, 2026

Esta no es la primera vez que Prevost figura con un local de votación en esta ciudad. Durante las Elecciones Generales 2026, realizadas en abril, el papa León XIV aparecía en la mesa N.° 032658 y tenía asignado como centro de sufragio la Institución Educativa Juan Tomis Stack, también en Chiclayo.

Prevost reside actualmente en el Vaticano, donde ejerce como pontífice. Sin embargo, mantiene la nacionalidad peruana y cuenta con DNI peruano. Obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 y registra como lugar de residencia la ciudad de Chiclayo.

Reniec confirma que figura en el padrón electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que el papa León XIV figura en el padrón electoral debido a su condición de ciudadano peruano y al domicilio que mantiene registrado en Chiclayo.

“Como ciudadano que obtuvo la nacionalidad peruana, Francis Rober Prevost (Papa León XIV), y de acuerdo a las normas electorales, figura en el padrón electoral, y si bien, en mayo del 2025 migró al DNI electrónico 3.0, mantuvo su domicilio en la ciudad de Chiclayo” , informó la entidad a través de X.

Reniec también precisó que el voto de los ciudadanos mayores de 70 años es facultativo.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

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¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.