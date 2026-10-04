Papa León XIV mantiene asignado un local de votación en Chiclayo para las ERM 2026. (Foto: Redes sociales)
Papa León XIV mantiene asignado un local de votación en Chiclayo para las ERM 2026. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

El papa León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, figura en la consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con un local de votación asignado en Chiclayo para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, pese a que actualmente reside en el Vaticano.

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