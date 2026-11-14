Foto: Vaticano
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Por Redacción EC

Durante su visita al distrito de Zaña, en la región Lambayeque, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con miles de fieles en el santuario local, experiencia que resumió con la frase: “Han vuelto a mí muchos recuerdos”, según publicó el portal oficial Vatican News.

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