Durante su visita al distrito de Zaña, en la región Lambayeque, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro con miles de fieles en el santuario local, experiencia que resumió con la frase: “Han vuelto a mí muchos recuerdos”, según publicó el portal oficial Vatican News.

El papa León XIV llegó a Zaña para presidir un encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Foto: Vaticano

La jornada estuvo marcada por la masiva asistencia de la comunidad católica lambayecana, que se congregó en este histórico recinto para acompañar al sumo pontífice durante su recorrido por el norte del país.

Durante su visita a Lambayeque, el pontífice pidió a las familias permanecer unidas y ayudarse mutuamente frente a la violencia y las amenazas contra sus medios de vida.

Agenda: 15 de noviembre

La agenda del domingo contempla dos destinos antes del retorno a Lima. El papa partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. y aterrizará en Cusco a las 10:00 a. m. A las 10:30 a. m. se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Posteriormente, a las 11:45 a. m., rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral cusqueña.

A la 1:05 p. m. saldrá hacia Pucallpa, donde su llegada está prevista para las 2:30 p. m. Media hora después se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. La misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali comenzará a las 4:45 p. m.; el vuelo de regreso a Lima despegará a las 7:05 p. m. y aterrizará a las 8:20 p. m.

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