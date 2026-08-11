La presidenta de la República, Keiko Fujimori visitó este martes a la región Lambayeque para anunciar el plan de acción de la Comisión Especial El Niño con un equipo multisectorial encargado de supervisar y acelerar los trabajos de prevención en el sector El Rinconazo, ubicado en el distrito de Tumán.

Acompañada por los titulares de Economía, Defensa, Desarrollo Agrario y Vivienda, Fujimori explicó que la prioridad inmediata es la intervención en los puntos críticos identificados en los cauces de los ríos. La comisión trabajará estrechamente con las autoridades locales para asegurar que la maquinaria pesada cuente con los recursos para combustible y operarios necesarios para iniciar las labores de mitigación.

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“Los indicadores no son alentadores, por eso se están priorizando de los 1,900 puntos críticos que hay en el Perú, vamos a priorizar 569. Esperamos que esos números se incrementen, por supuesto, si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y el sector privado ingresa a apoyarnos”, comentó ante las autoridades locales.

También precisó que en esta región detectaron unos 80 puntos críticos donde se va a trabajar, 40 a cargo del gobierno regional y otros 40 a cargo de la comisión especial.

Keiko Fujimori viajó con algunos ministros a visitar zonas criticas de Lambayeque por Fenómeno El Niño. (TVPerú)

Durante su inspección técnica, la mandataria enfatizó la importancia de la unidad entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar la emergencia y evitar retrasos por cuestiones ideológicas. “No estamos aquí para ver diferencias porque podemos encontrar muchas. No estamos para ver colores políticos, tenemos que estar enfocados en limpiar los cauces”, sostuvo la presidenta ante la prensa local.

Keiko Fujimori recalcó que el objetivo central de su administración es resguardar la integridad de los habitantes y la infraestructura productiva mediante la limpieza de los afluentes. “Tenemos que lograr esa descolmatación. La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos. La prioridad es cuidar también nuestra agricultura”, manifestó la jefa de Estado al cierre de su actividad en Tumán.

Keiko Fujimori viajó con algunos ministros a visitar zonas criticas de Lambayeque por Fenómeno El Niño. (TVPerú)

Keiko Fujimori sobre visita del Papa León XIV a Lambayeque

Keiko Fujimori también abordó los preparativos para la llegada del Papa León XIV al Perú, prevista para el próximo mes de noviembre. La mandataria precisó que, si bien la definición logística del evento recae principalmente en el Vaticano, el Estado peruano tiene la responsabilidad de brindar todas las garantías de seguridad y el apoyo necesario para el éxito de la visita.

“La visita del Papa la define sobre todo el Vaticano. Lo que hace el Gobierno es darle todas las garantías y el apoyo necesarios para que sea exitosa y pueda participar la mayor cantidad de peruanos en estas cuatro regiones que él va a visitar”, explicó.

Como parte de estas gestiones, se confirmó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se trasladará al sector de El Reque junto a autoridades policiales para supervisar el terreno. Esta comitiva evaluará la factibilidad de los protocolos de seguridad para permitir que la mayor cantidad de peruanos pueda participar en las actividades programadas por el Sumo Pontífice en las cuatro regiones que visitará.