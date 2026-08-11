Keiko Fujimori viajó con algunos ministros a visitar zonas criticas de Lambayeque por Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori viajó con algunos ministros a visitar zonas criticas de Lambayeque por Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori visitó este martes a la región Lambayeque para anunciar el plan de acción de la Comisión Especial El Niño con un equipo multisectorial encargado de supervisar y acelerar los trabajos de prevención en el sector El Rinconazo, ubicado en el distrito de Tumán.

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