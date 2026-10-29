El Ministerio de Cultura destinó S/ 2 millones para implementar acciones de prevención y protección del patrimonio cultural de Lambayeque ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Así lo anunció el ministro Alberto Beingolea Delgado durante su jornada de trabajo en esta región. Explicó que los recursos estarán orientados al resguardo de museos, sitios arqueológicos y del Santuario Histórico Bosque de Pómac, así como a la ejecución de medidas preventivas para reducir los riesgos que podrían afectar estos espacios ante las lluvias intensas y otros eventos asociados al fenómeno climático.

Lambayeque: Mincul , ulproyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos FOTO: MINCUL

Asimismo, supervisó el Santuario Histórico Bosque de Pómac, acompañado por el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, Carlos Wester La Torre. Durante el recorrido, recibió información sobre las acciones preventivas y los trabajos de descolmatación del río La Leche, que contribuyen a reducir los riesgos en las zonas próximas al bosque y al patrimonio arqueológico.

“El Santuario Histórico Bosque de Pómac integra valores naturales y arqueológicos. Esta visita permitirá examinar directamente los riesgos para los monumentos y reforzar la coordinación para su protección”, señaló Beingolea.

Museos de Lambayeque

El titular del sector también se reunió con el gobernador regional,Jorge Luis Pérez Flores, para abordar el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Museo Tumbas Reales de Sipán, así como otros temas relacionados con la gestión cultural de la región.

También recorrió las instalaciones del Museo Tumbas Reales de Sipán, junto con el equipo de la DDC de Lambayeque, para conocer sus condiciones actuales y revisar las necesidades relacionadas con su infraestructura, funcionamiento y proyección de inversión.

Asimismo, participó en la recepción y homenaje al Señor de los Milagros, en la sede institucional de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, donde la procesión congregó a numerosos fieles y recorrió las principales calles de Chiclayo.

Papa León XIV en Pimentel

El día viernes 30 de octubre, el ministro Alberto Beingolea acompañará a la delegación encargada de evaluar los espacios previstos para las actividades del papa León XIV en Pimentel, a fin de identificar las necesidades de coordinación y articulación relacionadas con las competencias del Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura destinó S/ 2 millones para implementar acciones de prevención y protección del patrimonio cultural FOTO: MINCUL

Finalmente, recorrerá el Museo Nacional de Sicán para conocer las intervenciones identificadas como Sicán 1 y Sicán 3, sus alcances y avances, así como su contribución a la conservación y funcionamiento de este espacio cultural.

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