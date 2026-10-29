Ministerio de Cultura destinó fondos para implementar acciones de prevención y protección del patrimonio cultural de Lambayeque. (Foto: Difusión)
Ministerio de Cultura destinó fondos para implementar acciones de prevención y protección del patrimonio cultural de Lambayeque. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura destinó S/ 2 millones para implementar acciones de prevención y protección del patrimonio cultural de Lambayeque ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

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