Las intensas y constantes lluvias registradas en los últimos días en el distrito altoandino de Incahuasi, en la región Lambayeque, provocaron el hundimiento de la vía carrozable que conecta el caserío Tambuñí con el centro poblado de Uyurpampa, dejando aisladas a aproximadamente 50 familias.

Personal policial de la comisaría rural de Uyurpampa informó que, como consecuencia del colapso de la carretera, el tránsito vehicular y peatonal quedó completamente interrumpido en esta zona de la provincia de Ferreñafe.

La situación ha generado preocupación entre los pobladores, debido a las dificultades para acceder a servicios básicos, atención médica, transporte de alimentos y el desarrollo de actividades comerciales.

El caserío Tambuñí pertenece al distrito de Incahuasi, creado en 1951, una jurisdicción históricamente afectada por problemas de infraestructura vial que se agravan durante la temporada de lluvias.

Ante esta emergencia, las autoridades vienen realizando la evaluación de los daños con el objetivo de coordinar acciones inmediatas que permitan restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad de la población afectada.

En paralelo, el Ministerio de Salud declaró alerta amarilla en los establecimientos de salud a nivel nacional, mediante la Resolución Ministerial N.º 063-2026/MINSA, debido a los efectos de las lluvias intensas. La medida dispone que las autoridades sanitarias refuercen acciones de prevención y respuesta ante emergencias.

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró recientemente alerta roja en 15 regiones del país por riesgo extremo de huaicos, deslizamientos, inundaciones y activación de quebradas, un escenario que, según reportes técnicos, podría extenderse hasta marzo de 2026.

