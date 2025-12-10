La Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo abrió una investigación preliminar de 60 días contra el tiktoker Jordy Rioja, detenido luego de ser acusado de promover la destrucción del árbol de Navidad colocado en el parque principal de la ciudad.

El hecho ocurrió la noche del martes 9 de diciembre y generó amplia repercusión entre vecinos y usuarios de redes sociales.

El caso se inició tras la transmisión en vivo realizada por Rioja, en la que se le observa acercarse al árbol, desconectar las luces sin dificultad y arrancar parte de la tela que cubría la estructura. En el video también se oye al joven exhortar a los presentes a imitarlo, mientras otras personas se suman entre gritos de indignación por el adorno municipal.

La instalación del árbol había desatado críticas desde días previos debido a su apariencia y al costo estimado de 20 mil soles, lo que motivó reclamos en redes sociales y protestas de vecinos que consideraron la decoración poco adecuada para la ciudad.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Rioja y lo trasladaron a la comisaría César Llatas, donde brinda su testimonio para esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad.

La Fiscalía evaluará las imágenes y declaraciones para definir si existen elementos que configuren delitos vinculados al daño de bienes públicos.

Posición de la alcaldesa

La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, respondió a las críticas sobre la decoración navideña y defendió el diseño del árbol instalado en la plaza principal. Señaló que la estructura aún no está terminada y afirmó que el municipio continúa trabajando en su presentación.

“No voy a negar mis declaraciones. Me ratifico en que está bonito y aún no se ha culminado. Vamos a culminarlo, porque no hemos terminado ni con el árbol ni con el parque. Estamos trabajándolo.”, expresó al señalar que la prioridad de la comuna estuvo en otras actividades programadas por las festividades del 8 de diciembre.