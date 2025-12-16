El Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque inició una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en la contratación del servicio de decoración navideña del parque principal de Chiclayo. El proceso está a cargo del fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias buscan establecer la posible comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el marco de la contratación de la escenografía utilizada para las celebraciones de fin de año.

Ajustan árbol navideño de Chiclayo tras críticas y observaciones de la Contraloría. (Foto: Andina)

La investigación fiscal se desarrolla luego de que la Contraloría General de la República advirtiera observaciones en dicho proceso. A través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad, se alertó que la buena pro fue otorgada a un postor que no habría cumplido con los requisitos establecidos en los términos de referencia.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 045-2025-OCI/OC0425-SOO, la contratación del servicio, valorizado en S/ 21 mil, se habría realizado sin contar con el sustento técnico correspondiente. Además, se señaló la falta de supervisión del cumplimiento de las condiciones contractuales.

Ante ello, la Fiscalía anunció que realizará las acciones necesarias para recabar información y determinar eventuales responsabilidades, mientras que la Contraloría exhortó a la municipalidad a adoptar medidas correctivas para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.

Árbol navideño será encendido tras modificaciones

El parque principal de Chiclayo acogerá este martes el encendido del árbol de Navidad, luego de que la estructura fuera intervenida nuevamente por personal municipal tras las críticas ciudadanas y observaciones de la Contraloría.

Desde tempranas horas, trabajadores realizaron ajustes en el diseño y colocaron nuevos adornos, manteniendo la altura original. La ceremonia está prevista para las 8:00 p.m. y forma parte de las actividades oficiales programadas por la municipalidad para esta jornada.