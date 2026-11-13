Keiko Fujimori presente en Pampas de Pimentel para misa del papa León XIV. (TVPerú)
Keiko Fujimori presente en Pampas de Pimentel para misa del papa León XIV. (TVPerú)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori estuvo presente en la masiva ceremonia que presidió el papa León XIV en Pampas de Pimentel. La mandataria estuvo entre las primeras filas de los miles de asistentes de la misa en Chiclayo.

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