La presidenta Keiko Fujimori estuvo presente en la masiva ceremonia que presidió el papa León XIV en Pampas de Pimentel. La mandataria estuvo entre las primeras filas de los miles de asistentes de la misa en Chiclayo.

La presidenta saludó a los miembros del clero y fieles en el área para invitados. Ella se pudo ver en el lugar minutos antes de que llegara el Sumo Pontífice a Pampas de Pimentel.

Esta es la tercera vez que se aprecia a la presidenta en evento formales del pontífice. Previamente, Keiko Fujimori estuvo a cargo de encabezar el recibimiento al Santo Padre en el Grupo Aéreo N.° 8 el 11 de noviembre.

Keiko Fujimori presente en la ceremonia del Gran Teatro Nacional. (Foto: Presidencia)

Keiko Fujimori presente en la ceremonia del Gran Teatro Nacional. (Foto: Presidencia)

Tras eso, el papa León XIV acudió al Palacio de Gobierno, donde saludó a Keiko Fujimori y a parte del Gabinete Ministerial. Este fue uno de los primeros puntos en la agenda de actividades del pontífice.

Posteriormente, el Santo Padre se trasladó el mismo miércoles al Gran Teatro Nacional donde se reunió con la jefa de Estado por varios minutos antes de que siguiera con su agenda del primer día de su visita al Perú.