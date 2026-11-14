Una escena especial marcó la visita del papa León XIV a Chiclayo. A pocas horas de casarse, una joven vestida de novia esperó el paso del Santo Padre por la vía de Reque, con la ilusión de recibir su bendición antes de iniciar una nueva etapa de su vida.

La espera tuvo un desenlace que difícilmente olvidará. Cuando el vehículo del pontífice se acercó, redujo la velocidad para saludarla y darle su bendición. La novia recibió así un gesto especial en la víspera de su matrimonio.

MIRA AQUÍ: Papa León XIV destaca la memoria afrodescendiente de Zaña y reconoce el sufrimiento de sus antepasados

El momento quedó registrado en un video que viene circulando en TikTok y que muestra a la joven aguardando entre los fieles que esperaban ver al papa durante su recorrido por Chiclayo.

La bendición del papa León XIV antes de su matrimonio

Con mucha fe, la joven se ubicó en la vía de Reque para esperar el paso del pontífice. Su deseo era recibir su bendición y pedir que acompañara su unión y el camino que estaba por comenzar junto a su pareja.

La sorpresa llegó cuando el automóvil del Santo Padre disminuyó la velocidad al llegar a su ubicación, permitiéndole recibir ese saludo y la bendición que tanto esperaba.

Sin duda, se trató de un momento especial que quedará entre los recuerdos más importantes de su boda.

La visita de León XIV a Chiclayo

La presencia del papa en Chiclayo tuvo un significado especial, pues León XIV fue obispo de esta ciudad antes de ser elegido como sucesor de Pedro. Durante su recorrido por la región Lambayeque, se reencontró con una comunidad que mantiene un vínculo cercano con él y que lo recibió con muestras de cariño y emoción.

VIDEO RECOMENDADO