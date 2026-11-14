Una novia sorprendió en la visita de León XIV a Chiclayo al esperar la bendición del pontífice. Foto: Captura de video/@tvperuoficial/Instagram
Una novia sorprendió en la visita de León XIV a Chiclayo al esperar la bendición del pontífice. Foto: Captura de video/@tvperuoficial/Instagram
Por Redacción EC

Una escena especial marcó la visita del papa León XIV a Chiclayo. A pocas horas de casarse, una joven vestida de novia esperó el paso del Santo Padre por la vía de Reque, con la ilusión de recibir su bendición antes de iniciar una nueva etapa de su vida.

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