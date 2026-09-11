La sede del medio digital La Noticia Clave fue atacada a balazos durante la noche del jueves 10 de septiembre, en la provincia de Lambayeque. El hecho ocurrió pocos minutos después de que el equipo periodístico culminara la transmisión de su programa nocturno, cuando todavía había periodistas dentro de las instalaciones.

El ataque fue denunciado por el periodista y director del medio, Johnny Namuche, quien señaló que sujetos desconocidos llegaron hasta el inmueble a bordo de una mototaxi y efectuaron cuatro disparos contra una de las ventanas de la cabina donde se encontraban los trabajadores de prensa.

Periodistas señalaron que sujetos que se movilizaban en mototaxis llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el inmueble.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron el desplazamiento de los presuntos atacantes y el momento en que se produjo el ataque. Los disparos impactaron contra la infraestructura del medio, generando alarma entre los periodistas que permanecían en el interior.

Namuche indicó que ni él ni su equipo habían recibido amenazas previamente. No obstante, señaló que recientemente difundieron un reporte elaborado a partir de información proporcionada por personal de un hospital sobre el presunto abandono de un adulto mayor, quien sería familiar del candidato Dustin Coello Vásquez, de Avanza País.

El director de La Noticia Clave acudió a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que se investigue el atentado.

IPYS y ANP exigen investigar ataque contra periodistas

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) condenó el ataque contra La Noticia Clave y su equipo periodístico y exigió a las autoridades una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables.

La organización calificó el hecho como un grave ataque contra la prensa y el derecho a informar, por lo que pidió que las autoridades esclarezcan las circunstancias del atentado y determinen si estuvo relacionado con la labor periodística del medio.

“El IPYS condena los hechos ocurridos contra La Noticia Clave y su equipo periodístico, y exige a las autoridades una investigación inmediata que dé con los responsables de este grave ataque contra la prensa y el derecho a informar”, manifestó la institución.

🚨 #ALERTA🇵🇪: Sujetos armados atacan a balazos la sede del medio digital La Noticia Clave mientras periodistas se encontraban en su interior realizando sus labores.



​El IPYS condena este gravísimo atentado contra la vida de los comunicadores y exige a la Policía y Fiscalía una… pic.twitter.com/E3tB5BvN7w — IPYS (@IPYS) September 11, 2026

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su solidaridad con el equipo periodístico e hizo un llamado a las autoridades policiales y fiscales a desarrollar una investigación diligente que permita identificar a los responsables del atentado, y brindar las garantías del caso, así como medidas de protección al equipo.

“La ANP resalta con preocupación el incremento de atentados delictivos contra periodistas y medios en diferentes regiones del país, una situación que debe ser observada y atendida por las entidades del Estado en cumplimiento de sus obligaciones de ley”, señaló el gremio periodístico.

La investigación deberá establecer quiénes efectuaron los disparos, cuál fue el motivo del ataque y si existió alguna relación entre el atentado y las publicaciones difundidas recientemente por el medio de comunicación.

El caso genera preocupación debido a que los disparos fueron realizados cuando periodistas aún se encontraban dentro de la cabina de transmisión.