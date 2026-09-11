El atentado ocurrió el jueves 10 de setiembre, alrededor de las 8:42 de la noche, apenas un par de minutos después de haber culminado con la transmisión en vivo de su programa noticioso nocturno. Foto: ANP
El atentado ocurrió el jueves 10 de setiembre, alrededor de las 8:42 de la noche, apenas un par de minutos después de haber culminado con la transmisión en vivo de su programa noticioso nocturno. Foto: ANP
Por Redacción EC

La sede del medio digital La Noticia Clave fue atacada a balazos durante la noche del jueves 10 de septiembre, en la provincia de Lambayeque. El hecho ocurrió pocos minutos después de que el equipo periodístico culminara la transmisión de su programa nocturno, cuando todavía había periodistas dentro de las instalaciones.

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