Lambayeque: Contraloría identifica riesgos en programa de Vaso de Leche

La Contraloría General de la República advirtió la presencia de una serie de riesgos en el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de las raciones alimenticias del Programa del Vaso de Leche a cargo de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y los municipios distritales de San José, Pomalca y Túcume, en la región Lambayeque.

Las situaciones adversas halladas son las siguientes:

► Ferreñafe: la entrega de leche fresca cruda de vaca a cargo de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe no cumple con las condiciones de salubridad necesarias, debido a la exposición del producto a contaminación por factores externos y a su manipulación excesiva. Esta situación pone en alto riesgo la salud de los beneficiarios. Asimismo, la Contraloría señala que la entidad no estableció en el contrato un cronograma con fechas exactas para la entrega de la leche.

► San José: en el procedimiento de selección de proveedores no participó ninguna representante de los comités del programa en calidad de veedora Ad honoren, lo que genera el riesgo de que el comité de selección realice una actuación contraria a la normativa y que la Municipalidad Distrital de San José no sea alertada a fin de efectuar los correctivos pertinentes. Además, la entidad no cuenta con un ambiente para el almacenamiento de insumos, lo que produciría la pérdida y contaminación de los insumos alimenticios.

► Pomalca: durante la recepción del producto “Leche Evaporada x 40 gr”, correspondiente a julio de 2018, del Programa del Vaso de Leche, el contratista no entregó el certificado de calidad del producto final, por lo que existiría el riesgo que los alimentos recibidos no sean aptos para el consumo humano. También se detectó que el traslado de los alimentos del programa desde el almacén de la entidad hacia los comités se realiza en condiciones inadecuadas.

► Túcume: se identificó un riesgo de falta de transparencia en el funcionamiento del programa, ya que la municipalidad permite que integrantes de los comités ejerzan funciones por más de dos años, lo que podría limitar la participación de otros miembros de la comunidad. En tanto, la entidad no reporta al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el resumen semestral del empadronamiento de los beneficiarios del programa.

Los riesgos hallados fueron notificados a los titulares de las municipalidades de Ferreñafe, San José, Pomalca y Túcume a fin de que dispongan las medidas correctivas pertinentes, precisó la Contraloría.

