El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, firmó un Acta de Acuerdo entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la compañía de Aeropuertos del Perú, con el objetivo de coordinar acciones y verificar los avances relacionados con el proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones Gonzales de Chiclayo.

Participaron de la reunió el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz y el Gerente General de Aeropuertos del Perú (AdP) Evans Humberto Avendaño Tapia y los equipos técnicos especializados y juntos realizaron un recorrido por las instalaciones del terminal aéreo, reafirmando el compromiso conjunto de acelerar la ejecución del proyecto mediante la modalidad de “Paquetes de Trabajo”, mecanismo que permitirá optimizar plazos sin afectar la continuidad operativa del aeropuerto.

Como parte de los trabajos de ampliación, el nuevo aeropuerto chiclayano contará con cinco puertos de embarque y desembarque, 4 mangas y 2 fijas y podrá albergar 418 vehículos en la playa de estacionamiento. Asimismo, podrá recibir 18 aeronaves con capacidad de 400 pasajeros y contará con una nueva pista de aterrizaje, zona comercial, en un edificio de 8 pisos con iconografía de las pirámides de Túcume y el Señor de Sipán.

Esta remodelación permitirá agilizar una inversión superior a los USD 441 millones, orientada a transformar la conectividad aérea del norte del país.

Estas obras se complementarán con el viaducto de cuatro carriles proyectado para el primer semestre del 2026 mediante obras por impuestos en la Avenida Haya de la Torre desde el ingreso sur en la avenida Gran Chimú hasta el tanque elevado en el distrito de la Victoria, así como la rehabilitación total del alcantarillado, pistas y veredas en el pueblo joven Diego Ferre, además de la autopista Chiclayo-Pomalca.

La modernización del aeropuerto contempla la construcción de un nuevo terminal de pasajeros de 43.mil m², que reemplazará al actual de 1,851 m², multiplicando más de veinte veces su capacidad operativa y permitiendo atender hasta 2.2 millones de pasajeros al año.

La nueva infraestructura incluirá seis puentes de embarque, áreas comerciales ampliadas, espacios operativos modernos y la extensión de la pista de aterrizaje a 2 mil 693 metros, permitiendo recibir aeronaves de mayor tamaño bajo estándares internacionales de seguridad.

El proyecto considera la implementación de un terminal de carga, una torre de control de última generación, una estación de bomberos aeronáuticos (SEI), una moderna planta de combustible, talleres de mantenimiento y más de 400 estacionamientos.

Además, la modernización del aeropuerto generará más oportunidades de empleo, impulsará la Marca Lambayeque como destino turístico nacional e internacional y fortalecerá la competitividad de los agricultores y empresarios, especialmente mediante un terminal.