El varamiento de una ballena jorobada hembra registrado durante la madrugada frente al litoral del distrito de San José, en la región Lambayeque, incrementó la preocupación de las autoridades por la mortandad de fauna marina que se viene reportando en la zona y que estaría asociada al incremento de la temperatura del mar por el fenómeno de El Niño.

La alcaldesa de San José, Shirley Castañeda Sánchez, informó que, tras conocerse el hallazgo del cetáceo, se coordinó con especialistas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), sede San José, para evaluar la situación y gestionar maquinaria que permita atender la emergencia, debido al avanzado estado de descomposición del animal.

🚨 #ATENCIÓN #LAMBAYEQUE l NO TRANSITAR POR LA ZONA. Una ballena jorobada varó en la playa de San José, en la región Lambayeque. De acuerdo con la información preliminar, se trataría de un ejemplar hembra que se encuentra en avanzado estado de descomposición.



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Asimismo, la autoridad indicó que se solicitó la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) para realizar las evaluaciones correspondientes, al considerar que el caso forma parte de una serie de eventos registrados en el litoral del distrito.

Durante un recorrido efectuado por el área de Gestión Ambiental y Servicios Municipales, el municipio contabilizó más de 250 aves guaneras y otras aves marinas muertas a lo largo de la costa, además de seis lobos marinos que habían sido hallados varados en semanas anteriores.

La información será remitida al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como parte del expediente con el que la comuna solicitará la declaratoria de emergencia para la pesca artesanal en el distrito de San José.

La alcaldesa señaló que los gremios pesqueros también han reportado una disminución de especies marinas, situación que afecta directamente la actividad pesquera y el sustento económico de las familias dedicadas a esta labor.

Añadió que la oficina de Defensa Civil viene implementando medidas de contingencia y prevención frente a los efectos atribuidos al fenómeno de El Niño. Paralelamente, se realiza el empadronamiento de pescadores artesanales, agricultores y ganaderos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), con el objetivo de contar con información actualizada para una eventual atención de la emergencia.

Castañeda sostuvo que San José afronta además otros problemas, como la escasez de agua potable y el colapso recurrente del sistema de alcantarillado, por lo que reiteró al Gobierno el pedido para priorizar la ejecución de una obra de saneamiento paralizada desde hace más de diez años.

La autoridad recordó que durante la actual gestión se impulsaron acciones civiles para recuperar los recursos públicos vinculados al proyecto, luego de que las acciones penales prescribieran en 2022. Según indicó, pese al desembolso de aproximadamente S/ 9,5 millones a un consorcio, la ejecución de la obra solo habría registrado gastos por S/ 155 mil, dejando sin un servicio básico a miles de pobladores.