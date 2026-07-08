Varamiento de ballena jorobada en Lambayeque agrava preocupación por mortandad de fauna marina. (Foto: X/@soltvcanal)
Varamiento de ballena jorobada en Lambayeque agrava preocupación por mortandad de fauna marina. (Foto: X/@soltvcanal)
Por Redacción EC

El varamiento de una ballena jorobada hembra registrado durante la madrugada frente al litoral del distrito de San José, en la región Lambayeque, incrementó la preocupación de las autoridades por la mortandad de fauna marina que se viene reportando en la zona y que estaría asociada al incremento de la temperatura del mar por el fenómeno de El Niño.

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