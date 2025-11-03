“Baja tu arma, no atentes contra tu vida, tranquilo”, fueron las palabras que oyó de los policías un delincuente que intentó asaltar una agencia de Caja Piura, en Lambayeque. Según información preliminar, el sujeto se habría disparado en la cabeza para evitar ser capturado por los agentes de la Policía Nacional del Perú que llegó al establecimiento.

Fueron tres sujetos armados quienes golpearon al vigilante con el objetivo de acceder a las áreas internas. El personal activó una alarma silenciosa que permitió avisar a la Policía sin generar alerta en la zona.

Sujeto murió por suicidio tras dispararse en la cabeza. Foto: captura

Medios lambayecanos reportaron que el General PNP Luis Bolaños, informó que el sujeto falleció tras dispararse en la cabeza. Este fue identificado como Julio Alejandro Anton Navarro de 33 años y natural de Chiclayo. El hombre presentaba antecedentes por robo agravado, según la PNP.

Según el relato policial, el sujeto se disparó al notar que no tenía forma de escapar. En medio del pánico y el caos, sus acompañantes huyeron del área, pero uno fue capturado.

El sujeto detenido fue identificado como Wilson Martínez Cumpa, alias el Viejo, de 65 años.

El jefe de la División de Investigación Criminal, César Díaz, dijo que la PNP ya conoce el nombre del tercer implicado. “Sí, también está identificado, pero lo mantenemos en reserva para continuar con las investigaciones”, dijo ante los medios de comunicación.