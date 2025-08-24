La Marina de Guerra del Perú confirmó la muerte de un tripulante este domingo en la región Lambayeque, luego de que intentara asegurar embarcaciones en medio de los fuertes oleajes que afectan todo el litoral del país.

El accidente ocurrió frente al distrito de San José, provincia de Lambayeque, cuando el técnico segundo maniobrista Roberto Carlos Tello Bances cumplía funciones en las patrulleras de costa Catarino y Malabrigo, asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel.

“ Durante la maniobra cayó de la unidad encontrándose su cuerpo sin vida , aproximadamente a un kilómetro donde fueron varadas las citadas embarcaciones en la zona de playa”, informó la Marina.

Oleajes anómalos obligan al cierre de más de 100 puertos en todo el litoral peruano. (Foto: Andina)

Según el comunicado de la Marina, las embarcaciones estaban fondeadas, pero fueron arrastradas hacia la playa por el intenso oleaje. En medio de las maniobras para controlarlas, Tello perdió el equilibrio y cayó al mar. Su cuerpo fue encontrado sin vida aproximadamente a un kilómetro de la zona donde se produjo el accidente.

“ La Marina de Guerra del Perú lamenta profundamente la irreparable pérdida de nuestro tripulante y se une al dolor de sus familiares y compañeros de armas en estos difíciles momentos, así como se brindará a sus deudos toda la asistencia requerida”, expresó la institución en un comunicado oficial.

#ComunicadoMGP La Marina de Guerra del Perú, informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/PBnasEZ2Rw — Marina de Guerra (@naval_peru) August 24, 2025

El fallecimiento se produce en el marco de oleajes anómalos que han golpeado la costa peruana en los últimos días, obligando al cierre de más de un centenar de puertos. En el Callao, el mar se desbordó en La Punta, afectando parques, calles y zonas deportivas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que olas de hasta cuatro metros de altura continuarán impactando el litoral hasta el miércoles 27 de agosto.

Ante esta situación, Indeci exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en medidas de protección, recomendando suspender la pesca y actividades portuarias, asegurar las embarcaciones, evitar deportes acuáticos, campamentos en playas y toda exposición innecesaria al mar hasta que culmine el periodo de oleajes.