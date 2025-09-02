En la sede del Gobierno Regional de Lambayeque se llevó a cabo la firma de convenios entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las autoridades regionales y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con el propósito de consolidar la Ruta Turística Caminos del Papa León XIV, iniciativa que busca potenciar el desarrollo religioso, cultural y económico en el norte del país.

La ministra Úrsula León Chempén y el gobernador Jorge Luis Pérez Flores suscribieron dos acuerdos: uno para la transferencia de S/ 3 millones destinados a gasto corriente y otro de más de S/ 14 millones para financiar la remodelación del malecón turístico de Santa Rosa.

En paralelo, Mincetur y la comuna chiclayana pactaron también la entrega de S/ 3 millones adicionales, con miras a ejecutar proyectos de infraestructura y promover la inversión privada en zonas con alto valor patrimonial.

Desde su lanzamiento oficial el 21 de julio, la ruta turística ha impulsado en 30 % la llegada de visitantes a Lambayeque, lo que ha generado beneficios directos en restaurantes, transportistas, artesanos y otros actores locales, según destacó la ministra León.

Recordó, además, que este proyecto nació tras la designación del cardenal Robert Prevost como Papa León XIV y que ya cuenta con respaldo del Congreso, lo que permitió transferir más de S/ 10 millones a distintas regiones, entre ellas Chiclayo, Lambayeque y el Callao.

Durante la ceremonia, el gobernador Pérez resaltó la recuperación de espacios históricos como la iglesia Santa Verónica, la más antigua de Chiclayo, gracias a la articulación con el sector privado y el acompañamiento del Mincetur.

Subrayó también que Lambayeque dispone hoy de un presupuesto de S/ 800 millones, al que se suman S/ 169 millones vinculados a esta ruta. Asimismo, anunció la próxima ejecución de una inversión del Ministerio de Vivienda de S/ 65 millones para renovar las redes matrices y colectores, obra que se iniciará en los próximos meses.

El gobernador adelantó que el 13 de septiembre se lanzará oficialmente la construcción del Terminal Portuario de Eten y del Parque Industrial, proyectos que demandarán más de S/ 5 mil millones de inversión y que fueron señalados como parte del sueño del actual Papa León XIV.

En tanto, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, remarcó la importancia de esta ruta turística como un esfuerzo conjunto entre Estado, empresa privada y comunidad, capaz de fortalecer la identidad y el desarrollo espiritual de Lambayeque.