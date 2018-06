Lambayeque: municipio de Olmos fue incendiado durante protestas

La Municipalidad del distrito de Olmos, en Lambayeque, fue incendiada esta noche por un grupo de vecinos que rechazan la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos. El fuego se inició luego de que los manifestantes bloquearon las principales vías del citado distrito, quemaran llantas y arrojaran desmonte en el frontis de la sede municipal.



Si bien las protestas se registran hace varios días, hoy estas se agudizaron debido a que el concejo municipal otorgó a la empresa Obrainsa la licencia para la ampliación de la habilitación urbana de la primera etapa de la Nueva Ciudad de Olmos. Según informó Canal N, las obras ya tienen un avance del 50%.



Los vecinos que contrarios al proyecto cuestionan principalmente que se haya destinado una inversión millonaria para un fin que, según apuntan, no los beneficiará. Ellos reclaman, por ejemplo, obras de saneamiento con mayor urgencia; además aseguran que no pueden ubicar al alcalde, Juan Mío Sánchez, para presentarle sus demandas. Al parecer, aún no hay intervenidos tras el incendio, que fue controlado por personal del Cuerpo General de Bomberos.