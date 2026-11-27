Las regiones Lambayeque, Piura y Tumbes soportarán lluvias durante la noche del jueves 26 y madrugada del viernes 27 de noviembre, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según publicó en su cuenta en “X” (antes Twitter), se prevén lluvias de 10 a 15 mm. en Tumbes y Zarumilla; de 5 a 10 mm. en Sullana y Ferreñafe; y de 1 a 5 mm en. otras localidades de Piura y Lambayeque.

🚨⛈️ ¡ATENCIÓN, TUMBES, PIURA Y LAMBAYEQUE! 🌧️ #Radar #SENAMHI #MINAM | Se prevén lluvias de 10 a 15 mm en Tumbes y Zarumilla; de 5 a 10 mm en Sullana y Ferreñafe; y de 1 a 5 mm en otras localidades de Piura y Lambayeque. 📡 https://t.co/HivsuHrC6n https://t.co/F9Dda19nn3 — Senamhi (@Senamhiperu) November 27, 2026

Las primeras lluvias en Lambayeque se reportaron en la localidad de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe.

#Lambayeque: Lluvia en Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe... 🌧️ 🎥: J. Sáenz https://t.co/xwRiwFy2bx — Edison Rentería (@edisonral) November 27, 2026

Al respecto, José Manuel Gálvez, científico principal de Ambiental Andina (Ambiand), dijo a Canal N que las lluvias intensas podrían alcanzar la ciudad de Chiclayo en los próximos días.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este 26 de noviembre, El Chira, en la región Piura, registró 75.3 mm. y Piura 73.2 mm., los mayores acumulados de lluvia.

Debido a las lluvias con descargas eléctricas, entre las 6:00 y 8:00 p.m. se acumularon 60.0 mm. en El Chira, 20.9 mm. en Piura, 16.0 mm. en Tongorrape, 13.9 mm. en San Miguel y 10.2 mm. en Lancones.

La lluvia de gran intensidad, catalogada por el Senamhi como extrema, provocó inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Sullana, en Piura.

La intensa precipitación dejó autos flotando y viviendas inundadas. Los buzones de agua también se vieron desbordados, afectando a negocios locales y centros comerciales.

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Algunos vehículos quedaron atrapados en el canal que atraviesa la ciudad. También se vieron dañadas otras unidades, como motocicletas, mototaxis y bicicletas debido a las calles inundadas.