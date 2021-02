Conforme a los criterios de Saber más

La vacunación del personal de salud de primera línea ha significado un alivio para quienes trabajan con alta exposición al virus que ha dejado más de 45 mil muertos, al menos oficialmente, en el país. Sin embargo, en Lambayeque, región con una letalidad por COVID-19 de casi el doble del promedio nacional (5.63% frente a 3.51%), un grupo de profesionales de la salud ha desistido de recibir las dosis de Sinopharm.

José Antonio Enríquez Salazar, coordinador regional de inmunizaciones, explica que se trata de entre 100 y 150 personas que no han aceptado vacunarse. Aunque parece una cifra elevada, es menos del 2% de todos los que ya se han recibido la primera dosis en el proceso nacional de inmunización.

Hasta ayer, 6.169 profesionales de la salud de los distintos establecimientos de la región habían recibido una vacuna con el segundo lote de dosis enviadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Se trata del 82% de la meta para esta etapa. Además, con el primer lote se vacunó a otros 4.057 trabajadores del sector.

“Si bien hay un rechazo del personal médico, esas dosis van a ser utilizadas por otros profesionales que también están dando lucha en la primera línea, a nivel asistencial y administrativo”, explicó Enríquez a El Comercio.

LEE TAMBIÉN: Entregan lote de más de mil vacunas contra el coronavirus en Moquegua

Este rechazo, indica, tendría dos motivos principales: temor y desconocimiento sobre el funcionamiento de la vacuna. Lo primero, se irá disipando conforme avance el proceso de inmunización, opina.

“El personal también espera que un gran número de profesionales de salud esté vacunado para recién esperar el último momento para vacunarse. La norma actual no menciona que quien hoy desiste mañana no se va a poder vacunar. Creo que, en algún momento prudente, cuando haya un gran número de vacunados, ese personal va a animarse”, dijo.

Con él coincide Rodolfo Cruz, el jefe del cuerpo médico del Hospital Regional de Lambayeque, quien sostiene que los casos de rechazo a la vacuna son mínimos en comparación de la alta expectativa por vacunarse en la región. “Son algunas excepciones muy puntuales. Se están cumpliendo con los calendarios, incluso con el personal que trabaja en sus casas para que, luego del tiempo reglamentario, se reincorpore al hospital. En la calle la gente también espera que ya llegue la vacuna”, dijo.

En el Perú, la vacunación es voluntaria. Aunque el Estado está obligado a garantizar el acceso libre y universal de las vacunas, tal como lo estipula la ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo del COVID-19 y de otras enfermedades, no existen sanciones para quienes no deseen recibir las dosis.

Alfredo Celis, presidente de la Comisión de Ética del Colegio Médico del Perú, explica que en estos casos no ameritaría el inicio de procesos administrativos porque se trata de médicos que ejercen su derecho a elegir qué medidas de protección adoptar para evitar el contagio. Lo que sí deben considerar, dijo, es que se trata de una decisión que puede traer consecuencias para su salud o para acceder a otros servicios.

“La libertad está por encima de cualquier otra disposición. Pero si alguna institución establece restricciones para quienes no se han vacunado, también tiene derecho. Por ejemplo, si un avión no permite el ingreso de las personas que no se hayan vacunado, el médico tendrá que atenerse”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Hay 861 vacunas de Sinopharm que nadie puede usar

En diálogo con este Diario, Celis consideró que es necesario evaluar las razones detrás de la negativa de algunos profesionales a recibir la dosis de Sinopharm para poder encontrar una solución al problema ético que se genera. “El médico no solo debe cuidar su salud sino de las personas que atiende. En ese sentido se genera un conflicto ético que debe analizarse”, agregó.

En el caso de Lambayeque, el personal de salud que no accedió a vacunarse en la primera etapa, ha firmado un documento en el que se constata su decisión. Pero esos son pocos casos, sostiene Enríquez. “Muchos simplemente no van al punto de vacunación el día en el que se les cita, por más que se les llama, se les da otro día [para vacunarse] no van”, explica Enríquez.

De acuerdo con estadística del CMP, de los 333 médicos fallecidos por el virus en el país, 13 eran de Lambayeque. Además, otros 5 de esta región se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 559 fueron contagiados con el Sars-CoV-2.

DOSIS SOBRANTES

Hasta ayer, el equipo de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque recopiló 229 dosis de vacunas que no fueron utilizadas en el personal de salud programado en la primera fase de inmunización.

De acuerdo con Enríquez, estas dosis incluyen a los médicos que desistieron de vacunarse, a quienes estaban en el padrón del Minsa y ya no trabajan en establecimientos de salud y los trabajadores contagiados de COVID-19 que en este momento se encuentran desarrollando la enfermedad. “En estos momentos ellos no se pueden vacunar, pero sí posteriormente lo harán. Ahora esas dosis tienen que ser utilizadas, no pueden estar varadas”, dijo.

El plan de la Geresa es redistribuir las dosis sobrantes en el personal no incluido en el primer padrón, pero que labora en la primera línea. “El Minsa no nos respondía qué hacer con las dosis sobrantes. Hemos tomado decisiones a nivel de región para proteger a los trabajadores de salud con la debida sustentación. Hemos ingresado personal a Inforhus, estamos pidiendo un informe de su jefe de establecimiento del personal que no está en el padrón, pero tiene vínculo laboral”, indicó.

Esta redistribución de las dosis sobrantes se inició hoy. Además, de acuerdo con el Minsa, hoy también será enviado a Lambayeque el lote de la segunda dosis de las vacunas de Sinopharm. Desde que inició la pandemia, la Geresa reporta 3.517 muertos por COVID-19 y 37.848 contagiados solo en esta región.

ASÍ VA LA VACUNACIÓN EN LAMBAYEQUE

VIDEO RECOMENDADO

Vacunagate: 487 personas recibieron la vacuna de Sinopharm

TE PUEDE INTERESAR