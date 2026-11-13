El papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde realizó una parte importante de su labor pastoral antes de ser elegido Sumo Pontífice. Su retorno a Lambayeque genera expectativa entre miles de fieles que se preparan para recibirlo en una jornada marcada por celebraciones religiosas, muestras de afecto y encuentros con las comunidades que acompañaron su etapa como obispo.

De acuerdo con el programa oficial de su visita apostólica al Perú, el avión que transporta al Santo Padre partió desde la Base Aérea del Callao a las 7:57 a.m. y aterrizó aproximadamente a las 9:10 a. m. en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo.

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

¿Cómo recibieron al papa León XIV en Chiclayo?

La llegada del Sumo Pontífice estuvo acompañada por una recepción protocolar en la base aérea, con la participación de representantes de la Iglesia y autoridades locales. También se vio la presencia de niños y una presentación de marinera norteña, como parte del homenaje preparado para darle la bienvenida.

Desde muy temprnao, fieles chiclayanos esperan en los alrededores del aeropuerto la llegada del Sumo Pontífice

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, expresó la emoción que representa esta visita para la comunidad católica de la región.

“Son momentos de gratitud. Gratitud a Dios porque el Santo Padre viene a su casa”, manifestó a Vatican News. El prelado también destacó el vínculo del pontífice con la diócesis que lo acogió durante ocho años.

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

El papa León XIV recibe un peluche alusivo tras llegar a Chiclayo en un vuelo est 13 de noviembre (América TV)

León XIV celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel

La primera actividad pública del Papa en Lambayeque será una celebración eucarística programada para las 10:30 a. m. en la explanada de las Pampas de Pimentel. Se espera la asistencia de miles de fieles procedentes de diferentes localidades del norte del país.

Durante la misa, León XIV ofrecerá una homilía y tendrá la oportunidad de reencontrarse con la población que acompañó su labor pastoral. La celebración será uno de los momentos centrales de su visita a la región.

Después de la misa, el pontífice tiene previsto realizar una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40 p. m.

El regreso a la diócesis donde fue obispo

La visita representa un reencuentro con la comunidad donde Prevost ejerció su ministerio episcopal durante ocho años. Su paso por Chiclayo dejó vínculos con sacerdotes, religiosos, estudiantes y pobladores de distintas localidades de Lambayeque.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde fue gran canciller, también se prepara para recibirlo. Estudiantes, docentes y antiguos alumnos esperan reencontrarse con quien consideran parte de la historia de su institución.

Así, el retorno de León XIV a Chiclayo no solo forma parte de su recorrido por el Perú, sino que constituye una visita especial a la diócesis que lo acompañó durante una etapa decisiva de su vida pastoral.

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