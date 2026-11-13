La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por el saludo del clero y fieles la mañana del 13 de noviembre. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV llegó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad donde realizó una parte importante de su labor pastoral antes de ser elegido Sumo Pontífice. Su retorno a Lambayeque genera expectativa entre miles de fieles que se preparan para recibirlo en una jornada marcada por celebraciones religiosas, muestras de afecto y encuentros con las comunidades que acompañaron su etapa como obispo.

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