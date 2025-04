La noticia sobre el fallecimiento del papa Francisco, este lunes a los 88 años, ha impactado al mundo entero, particularmente a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Entre ellos se encuentra el chef peruano Brian Sánchez, quien mantuvo un vínculo estrecho con el Santo Padre durante su tiempo como sacerdote en Argentina, mucho antes de asumir el papel de líder de la Iglesia católica.

“Hace dos meses veníamos siguiendo, con mi esposa, lo malito que estaba Jorge. La noticia nos apenó porque lo conocemos de tanto tiempo, antes de ser papa. Es una tristeza tremenda, porque se va la principal cabeza de nuestra iglesia ”, comentó Sánchez en diálogo con América Noticias.

El chef relató que conoció al mientras desempeñaba su labor en el barrio Padre Ricciardelli, en Buenos Aires, una zona donde hay varios comedores comunitarios relacionados con las iglesias del área.

“A Jorge lo conozco porque trabajé un tiempo en el barrio Padre Ricciardelli (Argentina), barrio donde existe muchos comedores populares, de los cuales yo trataba de ayudarlos con asesorías y como ellos pertenecían a las parroquias cercanas, ahí fue que pude conocer a Jorge. Él me invitó a formar parte del equipo de la ONG Madre Teresa de Calcula ,” recordó.

Sánchez también compartió que su hogar estaba a solo dos cuadras de la iglesia donde laboraba Bergoglio. “Él andaba por ahí como un vecino más. A veces de la iglesia había una canchita donde tomábamos mate mientras que jugaban los chicos. Él vivía el día a día como un ser un humano común y corriente. Nadie se imaginaba que sería el papa ,” dijo.

Fotografía de archivo del 25 de septiembre de 2015 del papa Francisco hablando ante las Naciones Unidas. (Foto: EFE)

Por otro lado, Sánchez relató que tuvo la oportunidad de cocinar para el Sumo Pontífice: “ Le preparé chaufa y lomo saltado, que se quedó encantado. Ceviche no pude hacerle porque el limón no es igual, pero el chaufa y lomo si comió. Dentro de una clase en la villa, me dijo ‘esto es una barbaridad’. Después, los platos que le gustaban era la polenta con tuco, ese era su plato favorito”.