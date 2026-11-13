El papa León XIV se pronunció a través de la homilía en la ceremonia que se realizó en Pampas de Pimentel para agradecer el apoyo y las oraciones de sus fieles. En su primeras palabras a su llegada a la región norteña, el pontífice expresó su alegría de volver al lugar donde pasó gran parte de su vida.

“Qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones en particular por mi salud en estos momentos de prueba que con ayuda de Dios estoy superando”, expresó el Papa.

Momento inmediato después, el pontífice dijo que recordar a la población le inspiró una oración de acción de gracias porque todos “son bendiciones que ustedes han sido y son para mi vida y para mi ministerio episcopal”.

“Los tengo muy presente en mis plegarias. También les pido que sigan orando por mí para que nuestro señor Jesucristo me conceda la gracia de continuar confirmando a mis hermanos en la fe”, exhortó.

A lo largo de su homilía, el Santo Padre recordó que todos los cristianos, sin importar el cargo que tienen en el clero, e incluso los laicos fieles deben tener un papel en la evangelización. Resaltó que ningún bautizado puede ser indiferente a esta tarea.

Sin embargo, también resaltó los retos que significa difundir la palabra de Dios en el siglo XXI. “¿Cómo podemos llevar adelante la misión de evangelizar? la repuesta a estas preguntas es a través del testimonio de una vida auténticamente cristiana y coherente primero. Poner a Jesucristo en el centro tanto del anuncio como de la existencia. Luego, la coherencia, no podemos pensarla como fruto de la propia voluntad, sino también como una gracia que hemos de implorar al Señor".

El papa León XIV dedicó parte importante de sus palabras a resaltar el valor de las familias cristianas como núcleo de la iglesia universal. También llamó a mantener una actuación con amor, caridad pero siempre con verdad. “Sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría”.

“Por eso la evangelización debe enfrentarse hoy a las condiciones y dinámicas cambiantes en la transmisión de la fe. En algunas regiones del mundo, esta transmisión se ha interrumpido casi por completo”, advirtió el pontífice.

León XIV concluyó su homilía con un pedido a los fieles de todo el país. “Los invito, ya desde esta primera celebración de nuestro reencuentro ante el altar del Señor, aquí en Chiclayo y en todo el Perú que asumamos el compromiso de compartir la viva esperanza que es Jesucristo y desbordemos el evangelio en nuestros caseríos, pueblos y ciudades para proclamar todos la gloria del Señor. Que la intercesión de nuestro Señor de la evangelización nos ayude en la tarea de anunciar la buena nueva a toda la creación”.