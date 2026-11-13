El papa León XIV dio la homilía en la ceremonia en Pampas de Pimentel. (América TV)
El papa León XIV dio la homilía en la ceremonia en Pampas de Pimentel. (América TV)
Por Redacción EC

El papa León XIV se pronunció a través de la homilía en la ceremonia que se realizó en Pampas de Pimentel para agradecer el apoyo y las oraciones de sus fieles. En su primeras palabras a su llegada a la región norteña, el pontífice expresó su alegría de volver al lugar donde pasó gran parte de su vida.

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