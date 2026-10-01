Un grupo de extorsionadores desconocidos amedrentó a los obreros en las Pampas de Pimentel de Lambayeque para exigir pagos ilícitos en el área asignada a la misa del papa León XIV. El responsable de los trabajos presentó la denuncia policial correspondiente ante la comisaría del sector el 25 de septiembre.

Los sujetos llegaron en vehículos menores y solicitaron dinero al encargado del proyecto bajo la modalidad de cobro de cupos. La falta de cámaras de videovigilancia en este terreno descampado dificultó la identificación inmediata de los involucrados.

La Policía Nacional del Perú y el Ejército del Perú instalaron un campamento permanente para resguardar a los trabajadores en la zona. Agentes de la División de Investigación Criminal inspeccionaron el predio con la presencia de un fiscal especializado.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, confirmó la presencia de las fuerzas de seguridad para proteger la maquinaria pública. La autoridad señaló que no existieron nuevos incidentes desde la intervención inicial de los efectivos policiales.

El proyecto registra un 35% de avance en las labores de nivelación y acondicionamiento sobre las 55 hectáreas destinadas a la ceremonia. El Gobierno Regional de Lambayeque utiliza recursos propios para cumplir el plazo de entrega fijado para el 6 de octubre.

La organización trazó cuatro de las siete vías de acceso previstas para ordenar el desplazamiento peatonal durante la jornada. Las autoridades gestionaron una partida presupuestal adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas para culminar los trabajos complementarios.

Las actividades del papa León XIV en Pampas de Pimentel

El papa León XIV oficiará la misa central el 13 de noviembre ante una concurrencia estimada en un millón de feligreses en Pampas de Pimentel. La ceremonia eucarística incluirá la bendición a la población y el encuentro litúrgico con delegaciones religiosas del norte del país.

El pontífice recorrerá la explanada a bordo del papamóvil habilitado en una ruta especial dentro del terreno adaptado. El evento litúrgico contempla la edificación de un altar sencillo con sacristía para la celebración de las solemnidades papales.