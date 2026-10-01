Las obras en Pampas de Pimentel se realizan por la visita del papa León XIV para el 13 de noviembre. (Foto: Andina)
Las obras en Pampas de Pimentel se realizan por la visita del papa León XIV para el 13 de noviembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un grupo de extorsionadores desconocidos amedrentó a los obreros en las Pampas de Pimentel de Lambayeque para exigir pagos ilícitos en el área asignada a la misa del papa León XIV. El responsable de los trabajos presentó la denuncia policial correspondiente ante la comisaría del sector el 25 de septiembre.

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