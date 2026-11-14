La historia afrodescendiente de Zaña, en Lambayeque, ocupó un lugar central en el mensaje del papa León XIV durante su visita al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Ante miles de fieles, el pontífice recordó a las generaciones de hombres y mujeres africanos que fueron alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud, y reconoció los sufrimientos y las humillaciones que padecieron.

“Zaña conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud. Muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones”, expresó el Santo Padre durante el encuentro de oración que reunió a las comunidades de la localidad.

El papa también dirigió palabras de afecto a los afrodescendientes y destacó el valor de sus tradiciones, su fe y el esfuerzo por preservar la memoria de sus antepasados. Su mensaje se produjo durante la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

Durante su intervención, el pontífice puso en valor la historia de las generaciones africanas que fueron trasladadas lejos de sus hogares y sometidas a la esclavitud. Su mensaje reconoció el sufrimiento que marcó a sus antepasados y la importancia de mantener vivo su recuerdo.

“Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes, quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con que conservan la memoria de sus antepasados. Gracias por cuanto aportan a la vida de esta Iglesia”, manifestó.

Papa León XIV en Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

Con estas palabras, León XIV reconoció el aporte de las comunidades afrodescendientes a la vida de la Iglesia y a la identidad cultural de Zaña, una localidad de Lambayeque que conserva una importante herencia africana.

Zaña, un lugar de memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana

La referencia del papa está vinculada directamente con la historia de Zaña. En 2017, la UNESCO reconoció a esta localidad como Sitio de Memoria de la Esclavitud y la Herencia Cultural Africana, en reconocimiento a su aporte a la preservación de este legado.

La historia del distrito también está marcada por su pasado colonial. Durante el siglo XVII, Zaña alcanzó un importante desarrollo económico gracias a sus haciendas azucareras, ganaderas y vitivinícolas. Sin embargo, el saqueo de piratas en 1686 y la inundación de 1720 provocaron su declive.

A pesar de estos acontecimientos, las comunidades de origen africano y los pobladores indígenas permanecieron en el valle y contribuyeron a forjar la identidad cultural que distingue a la localidad.

El mensaje de León XIV puso nuevamente en primer plano esa memoria histórica y reconoció a quienes mantienen vivas las tradiciones y la herencia de sus antepasados.

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