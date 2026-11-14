León XIV expresa su cercanía a los afrodescendientes y reivindica la memoria histórica de Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO
León XIV expresa su cercanía a los afrodescendientes y reivindica la memoria histórica de Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO
Por Redacción EC

La historia afrodescendiente de Zaña, en Lambayeque, ocupó un lugar central en el mensaje del papa León XIV durante su visita al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Ante miles de fieles, el pontífice recordó a las generaciones de hombres y mujeres africanos que fueron alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud, y reconoció los sufrimientos y las humillaciones que padecieron.

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