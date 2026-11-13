Por Redacción EC

Papa León XIV en Perú: Últimas noticias del Santo Padre

08:33
  • La temperatura actual en Chiclayo es de 30 grados . Se recomienda a los asistentes a llevar agua y mantenerse hidratados. Sigue las recomendaciones del Indeci para la misa de León XIV en Pimentel.
08:04
  • A las 7:00 p. m., tendrá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.
08:03
  • La agenda continuará a las 5:45 p. m. con un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
08:03
  • Por la tarde, a las 4:30 p. m., sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas.
08:02
  • A las 12:40 p. m., el papa León XIV realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero
08:01
  • Miles de personas hicieron cola desde ayer en la noche para esperar entrar a la misa, encuentro que congregará a miles de fieles y marcará uno de los momentos más significativos de su visita al norte del Perú .
08:00
  • Desde la región Lambayeque , cumplirá una agenda que contempla actividades en Pimentel, antes de continuar su recorrido por el país.
07:59
  • EL papa León XIV se dirige a la ciudad de Chiclayo para llegar a las 9:10 a. m., procedente de Lima, arribando a la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”.

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