La Fuerza Aérea del Perú (FAP) tiene todo listo para el traslado del papa León XIV a la región Cajamarca, como parte de las actividades programadas durante su visita apostólica al Perú. Un helicóptero MI-17 será el encargado de transportar este sábado 14 de noviembre al Sumo Pontífice desde Chiclayo hasta el distrito de Santa Cruz de Succhabamba, y posteriormente llevarlo de regreso a la capital de Lambayeque.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de la red social X, la institución militar mostró la aeronave que participará en esta misión y destacó la preparación de su personal especializado para garantizar un desplazamiento seguro del líder de la Iglesia católica.

“La Fuerza Aérea del Perú pone al servicio todos sus medios y personal para realizar esta misión de manera segura, con el compromiso de llevarlo a su destino. Bienvenido a casa, papa León XIV”, señaló la institución.

‘Papacóptero FAP’: así es el helicóptero que trasladará al papa León XIV

El helicóptero MI-17 forma parte de las cuatro aeronaves que la Fuerza Aérea del Perú acondicionó para apoyar los desplazamientos del papa León XIV hacia distintas localidades del interior del país. Estos equipos fueron presentados el pasado 28 de octubre bajo la denominación de ‘Papacóptero FAP’.

Desde que recibió el encargo, personal especializado en conducción de helicópteros viene realizando los preparativos correspondientes para cumplir con la misión de traslado del santo padre y su comitiva.

León XIV viajará en el ‘Papacóptero FAP’ a Cajamarca. Foto: Gob.pe

Los MI-17 son aeronaves multipropósito de fabricación rusa, utilizadas para transportar pasajeros, carga y realizar operaciones de apoyo en zonas de difícil acceso. Tienen capacidad habitual para trasladar hasta 24 personas o transportar cuatro toneladas de carga.

Asimismo, cuentan con una autonomía de hasta tres horas y media de operación continua, dependiendo de la configuración y el combustible disponible. Su equipamiento permite realizar vuelos tanto de día como de noche.

Papa León XIV: ¿a qué hora viajará de Chiclayo a Santa Cruz?

De acuerdo con el programa oficial de la visita apostólica, el papa León XIV partirá a las 09:10 horas del sábado 14 de noviembre desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo.

🚁🇵🇪 ¡Estamos listos para una misión especial! ​Desde Chiclayo, nuestras tripulaciones y helicópteros MI-17 trasladarán a Su Santidad el Papa León XIV hacia Santa Cruz. Asumimos este compromiso con el orgullo de servir al Perú. ¡Arriba, siempre arriba! ​#PapaLeónVuelveACasa https://t.co/KqSGlKZVBC — Fuerza Aérea del Perú (@fapperu) November 12, 2026

El vuelo tendrá una duración aproximada de 40 minutos. Por ello, está previsto que el helicóptero arribe a las 09:50 horas al campo de aterrizaje Leoncio Prado, ubicado en el distrito de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, localidad situada a 2.035 metros sobre el nivel del mar.

Una vez en tierra, el pontífice continuará su recorrido por vía terrestre hasta la explanada del distrito, cerca de la plaza de Armas, donde se ha acondicionado un escenario especial para recibirlo.

León XIV celebrará una misa ante fieles y visitantes en Cajamarca

La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba contempla una celebración eucarística y una homilía ante una multitudinaria concentración de feligreses y visitantes que esperan participar en este encuentro religioso.

Al término de las actividades, el obispo de Roma retornará por vía terrestre al campo de aterrizaje Leoncio Prado. Según el itinerario oficial, su partida de Cajamarca está programada para las 13:15 horas, cuando abordará nuevamente el helicóptero MI-17 de la FAP.

Finalmente, el pontífice regresará a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, donde tiene previsto arribar a las 14:00 horas, para continuar con las actividades contempladas en su agenda pastoral en el Perú.

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