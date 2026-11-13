León XIV viajará en el ‘Papacóptero FAP’ a Cajamarca. Foto: Gob.pe
León XIV viajará en el ‘Papacóptero FAP’ a Cajamarca. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) tiene todo listo para el traslado del papa León XIV a la región Cajamarca, como parte de las actividades programadas durante su visita apostólica al Perú. Un helicóptero MI-17 será el encargado de transportar este sábado 14 de noviembre al Sumo Pontífice desde Chiclayo hasta el distrito de Santa Cruz de Succhabamba, y posteriormente llevarlo de regreso a la capital de Lambayeque.

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