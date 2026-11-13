El papa León XIV lanzó una advertencia sobre los riesgos del desarrollo tecnológico sin principios éticos y cuestionó las promesas del transhumanismo y el posthumanismo, corrientes que plantean que la tecnología podría superar enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte. Durante su encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, el pontífice alertó que estos avances podrían terminar convertidos en privilegios para los millonarios, mientras millones de personas continúan viviendo en condiciones de pobreza y opresión.

Ante cerca de 6.000 estudiantes, docentes y autoridades académicas, León XIV reflexionó sobre los desafíos de la ciencia en una sociedad marcada por los cambios tecnológicos. En ese contexto, pidió desarrollar un pensamiento crítico frente a las nuevas herramientas digitales y recordó que la innovación debe estar orientada a la justicia social y la dignidad humana.

El encuentro tuvo un significado especial para el santo padre, quien regresó a una institución con la que mantiene un vínculo cercano desde sus años como obispo de Chiclayo y gran canciller de la universidad.

Uno de los puntos más destacados del discurso del papa León XIV fue su referencia al transhumanismo y al posthumanismo, corrientes que plantean la posibilidad de utilizar los avances científicos y tecnológicos para superar algunas de las limitaciones biológicas del ser humano.

El pontífice advirtió que estas propuestas vienen acompañadas de promesas relacionadas con la eliminación de las enfermedades, el dolor, el envejecimiento e incluso la muerte.

Sin embargo, cuestionó que los beneficios de estas innovaciones puedan quedar reservados para quienes tienen mayores recursos económicos, en lugar de contribuir al bienestar de toda la humanidad.

¿La tecnología puede reemplazar al ser humano? La advertencia de León XIV sobre el transhumanismo. Foto: Captura de video/AméricaTV

En ese sentido, alertó que las nuevas tecnologías no deben convertirse en “un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión”.

Su reflexión apuntó a la desigualdad en el acceso a los avances científicos y a la necesidad de que estos respondan a las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

“La tecnología no siempre es neutra”: la advertencia del papa León XIV

Durante su intervención en la USAT, León XIV también explicó que la tecnología no puede considerarse una herramienta completamente neutral, pues su desarrollo y aplicación pueden estar condicionados por los intereses de quienes la diseñan y controlan.

Al recordar lo planteado en su encíclica Magnifica Humanitas, el pontífice sostuvo que es necesario analizar los avances tecnológicos desde una perspectiva ética.

“La tecnología no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla. Por eso, hace falta estudiarla con mente limpia y corazón puro”, expresó.

Asimismo, identificó uno de los principales riesgos del desarrollo tecnológico en la subordinación de la sociedad a un modelo que prioriza la eficiencia por encima de otros valores humanos.

“El riesgo más letal es el de la sumisión al paradigma tecnocrático, que reduce la realidad a datos materiales, teniendo como valor supremo la eficiencia”, manifestó.

Frente a este escenario, el papa exhortó a los estudiantes y académicos a fortalecer su capacidad de análisis y no depender únicamente de las herramientas tecnológicas.

Por ello, los llamó “a ejercitar el sentido crítico: busquen siempre aquella sabiduría que ni las máquinas ni los programas informáticos pueden tener”.

Papa León XIV pide que la ciencia esté al servicio de la justicia social

Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la responsabilidad de las universidades frente a los cambios culturales y científicos. El santo padre consideró que estas instituciones deben promover una formación que no esté condicionada exclusivamente por la utilidad económica del conocimiento.

Durante su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el pontífice destacó la importancia de la sinodalidad, la justicia y el servicio a la comunidad. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV

“Ustedes saben que estamos atravesando complejos cambios culturales. En este contexto, la universidad está llamada a ser fragua de talentos y laboratorio de sentido: un espacio donde la inteligencia no se pliegue ante la utilidad, sino que sirva con fidelidad a la verdad”, señaló.

También cuestionó un modelo de desarrollo que no considere los derechos de los trabajadores y la dignidad de las personas.

En esa línea, condenó “un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores”, pues advirtió que, de no corregirse, puede convertirse en “un mecanismo de opresión y de descarte”.

El pontífice remarcó que las universidades católicas tienen la responsabilidad de recordar, tanto en el espacio público como en el político, que “la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”.

Además, sostuvo que la innovación científica debe contribuir a reducir las brechas sociales y atender los problemas que afectan a las comunidades.

En otro momento de su intervención, el papa León XIV dirigió un mensaje a los estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a quienes identificó como los “nativos de este nuevo tiempo”, debido al contexto tecnológico y cultural en el que se desarrollan.

El pontífice los animó a aprovechar las oportunidades que ofrece esta época, pero sin dejar de lado sus principios y convicciones.

A los profesores y autoridades académicas, en tanto, les pidió mantener una formación basada en la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad.

“Sean pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y a la justicia, al interés”, expresó.

Papa León XIV agradece a la comunidad religiosa de Chiclayo y llama a perseverar en la misión de la Iglesia. Foto: Captura de video/AméricaTV

Finalmente, los exhortó a poner sus conocimientos científicos al servicio de la sociedad, especialmente de las poblaciones más necesitadas.

“Cultivando sus competencias científicas, tradúzcanlas en obras de justicia social, especialmente en beneficio de los más pobres y en el cuidado de la creación, hoy tan herida por especulaciones que desprecian el bien del pueblo”, añadió.

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