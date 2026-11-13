Papa León XIV advierte que la tecnología podría beneficiar a millonarios mientras otros sufren pobreza. Foto: Captura de video/AméricaTV
Papa León XIV advierte que la tecnología podría beneficiar a millonarios mientras otros sufren pobreza. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

El papa León XIV lanzó una advertencia sobre los riesgos del desarrollo tecnológico sin principios éticos y cuestionó las promesas del transhumanismo y el posthumanismo, corrientes que plantean que la tecnología podría superar enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte. Durante su encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, el pontífice alertó que estos avances podrían terminar convertidos en privilegios para los millonarios, mientras millones de personas continúan viviendo en condiciones de pobreza y opresión.

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