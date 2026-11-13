Durante su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el pontífice destacó la importancia de la sinodalidad, la justicia y el servicio a la comunidad. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV
Durante su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el pontífice destacó la importancia de la sinodalidad, la justicia y el servicio a la comunidad. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV
Por Redacción EC

El papa León XIV hizo un llamado a la Iglesia para fortalecer su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los jóvenes, migrantes, pueblos originarios y personas en situación de pobreza. El pontífice transmitió este mensaje durante su encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, ciudad a la que regresó este viernes 13 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú.

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