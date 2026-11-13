El papa León XIV hizo un llamado a la Iglesia para fortalecer su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos los jóvenes, migrantes, pueblos originarios y personas en situación de pobreza. El pontífice transmitió este mensaje durante su encuentro con la comunidad religiosa en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, ciudad a la que regresó este viernes 13 de noviembre como parte de su visita apostólica al Perú.

En su discurso, pronunciado ante miles de personas, el Santo Padre abordó el desafío de construir una Iglesia más sinodal y misionera. Para ello, planteó la necesidad de fortalecer la fraternidad, promover la participación de los laicos y escuchar las necesidades de las comunidades.

León XIV también recordó su vínculo con Chiclayo, diócesis en la que desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral en el Perú, primero como administrador apostólico y posteriormente como obispo.

León XIV pide a la Iglesia ocuparse de los jóvenes, migrantes y pueblos originarios

Durante su intervención, el papa León XIV sostuvo que la Iglesia debe mantener una escucha activa de la realidad social y cultural, además de defender la dignidad humana y acompañar a las familias y a los sectores que requieren mayor atención.

“Escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana, acompañar a las familias, los jóvenes, los migrantes, los pueblos originarios, las personas en situaciones de pobreza, el compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial”, expresó.

El pontífice remarcó que estas responsabilidades forman parte de la misión de la Iglesia y no deben considerarse actividades secundarias dentro de su labor evangelizadora.

Papa León XIV agradece a la comunidad religiosa de Chiclayo y llama a perseverar en la misión de la Iglesia. Foto: Captura de video/AméricaTV

Asimismo, para avanzar hacia una Iglesia más participativa, el Santo Padre propuso revitalizar los consejos pastorales de las diócesis y parroquias.

Explicó que estos espacios, incluso cuando tienen carácter consultivo, permiten escuchar a los fieles, conocer las necesidades de cada comunidad y establecer prioridades para el trabajo pastoral.

De esta manera, insistió en que la construcción de una Iglesia sinodal requiere no solo discursos, sino también mecanismos concretos que permitan recoger las opiniones y experiencias de sus integrantes.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre la sinodalidad y la participación de los laicos?

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la importancia de construir una Iglesia más sinodal, es decir, una comunidad en la que sus integrantes puedan caminar juntos y participar activamente en su misión.

Como primer consejo a las comunidades cristianas, León XIV planteó cultivar “el amor fraterno entre sus miembros”. También pidió fortalecer la comunión de la Iglesia, a la que describió como signo e instrumento de unión con Dios y de unidad del género humano.

Asimismo, defendió una mayor participación de los laicos en la vida eclesial y precisó que su intervención no debe entenderse como una concesión de las autoridades religiosas. “La participación de los laicos no es una concesión, sino una expresión de su dignidad bautismal”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO