A pocos días de la visita del papa León XIV al Perú, la cual incluye una visita a Chiclayo, la Universidad Señor de Sipán develó un mosaico alusivo al Santo Padre. Este homenaje será una parte importante de los homenajes por el viaje al Perú tras su paso por Uruguay y Argentina.
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