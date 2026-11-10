A pocos días de la visita del papa León XIV al Perú, la cual incluye una visita a Chiclayo, la Universidad Señor de Sipán develó un mosaico alusivo al Santo Padre. Este homenaje será una parte importante de los homenajes por el viaje al Perú tras su paso por Uruguay y Argentina.

Esta imagen alusiva al Sumo Pontífice consiste en un mosaico de 12 metros de diámetro instalado en los jardines de la casa de estudios. Se trata de un retrato del Papa que se puede apreciar desde la misma universidad y edificios aledaños.

La obra fue creada por el reconocido artista estadounidense Stan Herd, quien también eligió este espacio para su intervención artística. La Universidad Señor de Sipán acoge esta expresión que une arte, fe y la sensación de comunidad en la capital de Lambayeque.

Este martes 11 de noviembre, se realiza la ceremonia de develación del mosaico con participación de “La Banda del Papa”, el grupo chiclayano que cantó junto al entonces padre Robert Prevost durante la Navidad de 2014.