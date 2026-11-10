El mosaico luce la figura del papa León XIV en los jardines de la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo. (Foto: El Comercio)
El mosaico luce la figura del papa León XIV en los jardines de la Universidad Señor de Sipán en Chiclayo. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

A pocos días de la visita del papa León XIV al Perú, la cual incluye una visita a Chiclayo, la Universidad Señor de Sipán develó un mosaico alusivo al Santo Padre. Este homenaje será una parte importante de los homenajes por el viaje al Perú tras su paso por Uruguay y Argentina.

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