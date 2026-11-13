El papa León XIV brindó un mensaje a la comunidad religiosa durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde agradeció la presencia y el compromiso de las personas que llegaron para participar en este encuentro. En su intervención, el pontífice resaltó la importancia de fortalecer los vínculos dentro de la Iglesia y trabajar por la justicia, la paz y el bien común.

Al dirigirse a los presentes, el santo padre recordó el significado de su visita como sucesor del apóstol San Pedro y la unión que representa con los fieles a través de Cristo.

Papa León XIV participa de encuentro con obispos y sacerdotes en Chiclayo.

“Al venir hoy como sucesor del apóstol San Pedro siento aún más fuerte el vínculo que nos une en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia”, expresó.

Asimismo, destacó la riqueza de la comunidad y su compromiso con los valores que deben orientar la misión de la Iglesia.

Durante su discurso, el papa León XIV también hizo énfasis en que el compromiso con la justicia, la paz y el bien común debe formar parte de las acciones de todos los integrantes de la Iglesia.

“El compromiso con la justicia, la paz y el bien común no son tareas opcionales, son exigencias de nuestra misión eclesial”, manifestó ante los asistentes.

El pontífice también se refirió a la sinodalidad, un concepto que implica caminar juntos como comunidad dentro de la Iglesia. Al respecto, advirtió que llevar este principio a la práctica representa un desafío que requiere cambios de actitud y comportamiento.

“Es fácil hablar de sinodalidad, pero llevarla a la práctica es un reto que exige que todos revisen sus actitudes y comportamientos, empezando por los pastores, los primeros servidores de la comunidad”, señaló.

Papa León XIV agradece a la comunidad religiosa de Chiclayo

En otro momento de su intervención, el santo padre expresó su agradecimiento a las personas que trabajan y participan en la misión evangelizadora de la Iglesia. Además, las animó a continuar con su labor.

“Queridos amigos y amigas, quiero agradecer a cada una de ustedes por su entrega generosa a la causa del evangelio, los ánimos a perseverar en esta tarea, que nuestro señor de la paz bendiga sus esfuerzos por hacer el reino de Dios”, expresó.

Durante su encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, el pontífice destacó la importancia de la sinodalidad, la justicia y el servicio a la comunidad. Foto: Captura de pantalla/AméricaTV

El mensaje estuvo dirigido a los integrantes de la comunidad religiosa reunidos en el santuario, a quienes reconoció por su compromiso con la causa del Evangelio.

Al finalizar su intervención, el papa León XIV rezó el Padre Nuestro junto con los asistentes al Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Posteriormente, impartió su bendición a los presentes y culminó el encuentro con la comunidad religiosa.

Durante esta actividad, el pontífice también dejó un mensaje dirigido a los obispos: “Tenemos que vivir esta dimensión de la oración para estar siempre unidos con Cristo”, resaltando la importancia de mantener una vida de oración como parte del servicio pastoral.

Tras concluir esta actividad en el santuario, el Santo Padre continuará con su agenda en Chiclayo. Su siguiente compromiso será un encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

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