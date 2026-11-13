Papa León XIV agradece a la comunidad religiosa de Chiclayo y llama a perseverar en la misión de la Iglesia. Foto: Captura de video/AméricaTV
Papa León XIV agradece a la comunidad religiosa de Chiclayo y llama a perseverar en la misión de la Iglesia. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

El papa León XIV brindó un mensaje a la comunidad religiosa durante su visita al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde agradeció la presencia y el compromiso de las personas que llegaron para participar en este encuentro. En su intervención, el pontífice resaltó la importancia de fortalecer los vínculos dentro de la Iglesia y trabajar por la justicia, la paz y el bien común.

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