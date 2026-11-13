La concentración de fieles en las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, estuvo acompañada por una jornada de altas temperaturas durante la visita del papa León XIV a Chiclayo. Ante esto, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú utilizaron mangueras y motobombas para rociar agua sobre las personas que se encontraban a la espera de la misa.

La intervención de los bomberos permitió refrescar a los asistentes que permanecían en la explanada a la espera de la actividad religiosa que presidió el Sumo Pontífice.

Desde las primeras horas del viernes 13 de noviembre, miles de personas se dieron cita en las Pampas de Pimentel para participar en el encuentro religioso. Los asistentes se desplazaron desde diferentes localidades de Lambayeque y otras regiones del norte del país.

Bomberos voluntarios rociaron agua sobre los asistentes que esperaban la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel. (Foto: Capturas de video / TV Perú)

La presencia de los bomberos respondió a las altas temperaturas que soportaban los fieles durante la espera. Muchos permanecieron durante varias horas en un espacio abierto, por lo que el acceso a medidas de hidratación y protección frente a la exposición solar resultó importante para el desarrollo de la jornada.

El regreso del papa León XIV a Chiclayo tiene un significado particular para la población local, debido a que Robert Prevost ejerció como obispo de esta diócesis durante más de ocho años. Su trayectoria pastoral en Lambayeque motivó que numerosos fieles acudieran a las Pampas de Pimentel para participar del encuentro.

El papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante más de ocho años. Foto: GEC.

Como se sabe, el papa León XIV se encuentra en el país cumpliendo una serie de compromisos como parte de su gira apostólica. La visita al Perú contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.