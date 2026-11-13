Bomberos voluntarios rociaron agua sobre los asistentes que esperaban la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel. (Foto: Capturas de video / TV Perú)
Bomberos voluntarios rociaron agua sobre los asistentes que esperaban la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel. (Foto: Capturas de video / TV Perú)
Por Redacción EC

La concentración de fieles en las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, estuvo acompañada por una jornada de altas temperaturas durante la visita del papa León XIV a Chiclayo. Ante esto, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú utilizaron mangueras y motobombas para rociar agua sobre las personas que se encontraban a la espera de la misa.

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