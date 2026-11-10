La expectativa por la llegada del papa León XVI a la ciudad de Chiclayo en los próximos días ha transformado la dinámica comercial local. Diversos negocios y emprendedores del mercado modelo y sus alrededores comenzaron a ofrecer una amplia variedad de mercancías alusivas para dar la bienvenida al Sumo Pontífice.

Polos, bolsos y diversos recuerdos temáticos cuyos precios resultan accesibles para el público en general, van desde los 20 soles. Los transeúntes y visitantes buscan llevarse un recuerdo representativo de esta histórica cita religiosa en la región Lambayeque.

Comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo ofrecen productos alusivos al papa León XIV ante su próxima visita a la región. (Foto: Alonso Chero / EC)

Alta costura por León XIV

La reconocida diseñadora de moda, Mariela Martínez Estela, sorprendió a la comunidad local presentando una exclusiva colección de velos de novia que llevan estampado el rostro del papa León XIV, una mezcla entre la moda nupcial con la devoción católica.

La diseñadora de modas Mariela Martínez presenta velos de novia con la imagen del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / EC)

A esta fiebre religiosa se han sumado numerosos locales comerciales de la zona, que han optado por imprimir e instalar imágenes a tamaño real del Santo Padre en sus ingresos como gesto de bienvenida y buena fe.

Comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo ofrecen productos alusivos al papa León XIV ante su próxima visita a la región. (Foto: Alonso Chero / EC)

El Sumo Pontífice en Perú

El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre, como parte de su gira apostólica por Sudamérica. Su primera parada será Lima, donde será recibido oficialmente en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno.

MIRA AQUÍ: BCR acuña medallas de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú

El viernes 13 de noviembre, el Santo Padre llegará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral. Su agenda contempla una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y encuentros con representantes de la iglesia y del mundo universitario.

Comerciantes del mercado Modelo de Chiclayo ofrecen productos alusivos al papa León XIV ante su próxima visita a la región. (Foto: Alonso Chero / EC)

La agenda continuará el sábado 14 de noviembre con actividades en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba. El domingo 15, el Sumo Pontífice visitará Cusco y Pucallpa. Finalmente, el lunes 16 de noviembre participará en una misa en Lima antes de volver a Roma.