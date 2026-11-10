La diseñadora de modas Mariela Martínez presenta velos de novia con la imagen del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / EC)
La diseñadora de modas Mariela Martínez presenta velos de novia con la imagen del papa León XIV. (Foto: Alonso Chero / EC)
Por Redacción EC

La expectativa por la llegada del papa León XVI a la ciudad de Chiclayo en los próximos días ha transformado la dinámica comercial local. Diversos negocios y emprendedores del mercado modelo y sus alrededores comenzaron a ofrecer una amplia variedad de mercancías alusivas para dar la bienvenida al Sumo Pontífice.

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