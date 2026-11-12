A pocas horas de la llegada del Sumo Pontífice, la Ciudad de la Amistad ajusta los últimos detalles para recibir a los feligreses. El Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta un despliegue operativo continuo de barrido, limpieza integral y recojo de residuos sólidos a lo largo de la denominada “Ruta del Papa”.
A pocas horas de la llegada del Sumo Pontífice, la Ciudad de la Amistad ajusta los últimos detalles para recibir a los feligreses. El Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta un despliegue operativo continuo de barrido, limpieza integral y recojo de residuos sólidos a lo largo de la denominada “Ruta del Papa”.
Las labores del personal regional abarcan corredores y arterias principales como las avenidas Luis Gonzales, Bolognesi, Fitzcarrald, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Balta y Balaguer, asegurando el orden en las vías de mayor tránsito vehicular y peatonal.
Asimismo, los trabajos se extienden a espacios públicos emblemáticos como el Parque Principal de Chiclayo, la Plazuela Elías Aguirre y el Paseo de las Musas, así como a vías de integración clave entre las que destacan la Vía de Evitamiento y los sectores contiguos al Santuario Nuestra Señora de la Paz.
Amor y devoción
Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima.
El viernes 13, León XIV saldrá del Callao a las 7:40 a.m. y llegará a Chiclayo a las 9:10 a.m. Su primera celebración será una misa en las Pampas de Pimentel, a las 10:30 a.m., seguida de una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40 p.m.
Durante la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 4:30 p. m., y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 5:45 p. m.
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