Foto: Gobierno Regional de Lambayeque
Foto: Gobierno Regional de Lambayeque
Por Redacción EC

A pocas horas de la llegada del Sumo Pontífice, la Ciudad de la Amistad ajusta los últimos detalles para recibir a los feligreses. El Gobierno Regional de Lambayeque ejecuta un despliegue operativo continuo de barrido, limpieza integral y recojo de residuos sólidos a lo largo de la denominada “Ruta del Papa”.

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