El papa León XIV llega al Vaticano tras recibir el alta del Hospital Gemelli. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El papa León XIV llega al Vaticano tras recibir el alta del Hospital Gemelli. EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Por Redacción EC

El ingreso a la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV en las pampas de Pimentel, en Chiclayo, será gratuito y no requerirá inscripción previa. Así lo confirmó el obispo de la Diócesis de Chiclayo, Edinson Farfán, quien anunció que los fieles y peregrinos podrán asistir directamente a la celebración religiosa prevista durante la visita del Sumo Pontífice al Perú.

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