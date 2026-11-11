El ingreso a la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV en las pampas de Pimentel, en Chiclayo, será gratuito y no requerirá inscripción previa. Así lo confirmó el obispo de la Diócesis de Chiclayo, Edinson Farfán, quien anunció que los fieles y peregrinos podrán asistir directamente a la celebración religiosa prevista durante la visita del Sumo Pontífice al Perú.

El anuncio fue realizado por monseñor Farfán, quien invitó a la población a participar del encuentro religioso y aseguró que se permitirá el ingreso de los asistentes sin necesidad de contar con una entrada adquirida previamente.

“Contentos de recibir a los peregrinos y fieles que vienen a participar de la misa multitudinaria. Sepan que las entradas son libres, queremos brindar la seguridad a nuestros fieles y estamos manifestando que todos pueden asistir a la misa ”, señaló el obispo.

#Chiclayo: El obispo de la Diócesis de Chiclayo, Edinson Farfán, anunció que el ingreso para la misa multitudinaria en las pampas de Pimentel será libre, sin necesidad de ser inscrito. De esa manera, el monseñor precisó que... https://t.co/N1bQfeNX5t — Edison Rentería (@edisonral) November 10, 2026

Al respecto, Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, se refirió al anuncio durante una entrevista con el programa TQH. El representante indicó que prefería ser cauto al brindar información sobre la organización de las actividades en Chiclayo, debido a que no está a cargo de su coordinación.

“Quisiera tener un poco de cuidado en lo que voy a decir porque no estoy a cargo de las actividades en Chiclayo. Entiendo que el obispo Farfán ha comunicado a la opinión pública el día de ayer que las entradas estarán disponibles se tengan o no se tengan. Que todos serán recibidos, pero no quisiera dar una información inexacta para confundir a la población en ese tema ”, manifestó.

Entradas para la misa en Surco

Por otro lado, Dioses informó que todavía quedan entradas disponibles para la misa multitudinaria que se realizará en el distrito de Surco. Precisó que la convocatoria ha tenido una respuesta numerosa y que se acerca al millón de registros.

“Tenemos una respuesta muy generosa de los fieles, nos estamos acercando ya al millón de entradas, pero todavía quedan entradas y quedan varias ”, indicó.

Asimismo, recordó que quienes deseen participar en esta celebración deben generar sus entradas a través de la plataforma Ticketmaster. La disponibilidad se mantendrá hasta completar el aforo establecido para el encuentro religioso.

VIDEO RECOMENDADO