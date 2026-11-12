A tan solo minutos de iniciarse el ingreso oficial hacia las pampas de Pimentel, cientos de fieles y peregrinos se congregan en los alrededores del recinto a la espera de participar en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV durante su visita al Perú.

El ambiente en los exteriores de la gran explanada refleja una mezcla de profunda devoción y fe. Pese al júbilo que embarga a los creyentes, en las últimas horas se han reportado largas filas y momentos de incertidumbre entre los asistentes debido a la modalidad de acceso.

FOTOS: Julio Reaño/@photo.gec

Ingreso libre y sin inscripción

Cabe recordar que para facilitar la participación de todos los devotos que continúan llegando a la capital lambayecana, el obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, reiteró que el ingreso a la celebración eucarística en las pampas de Pimentel será completamente gratuito y no requerirá ningún tipo de inscripción previa.

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​La celebración congregará a numerosos creyentes y se perfila como uno de los principales acontecimientos religiosos en Lambayeque.

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Se espera que la convocatoria reúna a personas procedentes de diferentes localidades de la región y de otras partes del país.

Un ambiente de fiesta y expectativa se vive en las principales calles de Chiclayo a pocas horas del retorno del papa León XIV a la que fue su antigua diócesis, donde cumplirá una agenda este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tras su paso por Lima.

Desde hace varios días, los comercios y vecinos han transformado el rostro de la ciudad para darle la bienvenida. En diversas avenidas resaltan carteles con mensajes de recibimiento, siluetas de cartón e incluso figuras hiperrealistas del Santo Padre.

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