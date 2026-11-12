FOTOS: Julio Reaño/@photo.gec
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Por Redacción EC

A tan solo minutos de iniciarse el ingreso oficial hacia las pampas de Pimentel, cientos de fieles y peregrinos se congregan en los alrededores del recinto a la espera de participar en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV durante su visita al Perú.

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