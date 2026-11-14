El papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Virgen Inmaculada este sábado 14 de noviembre a las 8:00 a.m. en la Catedral de Santa María en Chiclayo. Durante esta ceremonia se espera que el pontífice vuelva a celebrar una masiva ceremonia con integrantes de la comunidad en la sede episcopal de la región Lambayeque.

El Sumo Pontífice ingresó al templo a las 8:00 a.m. acompañado por el obispo de Chiclayo y otros miembros de su comitiva. La actividad incluye la presentación del altar y del ambón de mármol con reliquias de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres.

El rito contempla la colocación de la corona a la imagen de la Virgen Inmaculada en su calidad de patrona de la Catedral de Santa María. Para tal fin se dispuso la estructura de la liturgia delante de miles de participantes.

Ceremonia del papa León XIV en la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo. (América TV)

Ceremonia del papa León XIV en la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo. (América TV)

El papa León XIV impartió la bendición a la concurrencia dentro de las instalaciones del recinto. A su llegada a la catedral, expresó un saludo a los asistentes antes de la ceremonia en el centro de la ciudad.

La comitiva del Papa organizará luego el despliegue de seguridad para la salida del templo hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. El traslado contempla la preparación de los vehículos de transporte para la continuidad del itinerario.

Agenda del Papa León XIV tras su paso por la Catedral de Santa María de Chiclayo

La agenda de actividades continúa a las 9:10 a.m. con la salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca. El pontífice arriba a las 9:50 a.m. al helipuerto de la localidad para presidir la misa de las 11:00 a.m. en la explanada de la zona.

El retorno en helicóptero a la ciudad de Chiclayo se efectúa a las 1:15 p.m. antes de la reunión de oración a las 5:30 p.m. en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. La visita comprende eventos el 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, antes de las actividades de cierre el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas de Lima.