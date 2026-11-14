Ceremonia del papa León XIV en la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo. (TVPerú)
Ceremonia del papa León XIV en la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Virgen Inmaculada este sábado 14 de noviembre a las 8:00 a.m. en la Catedral de Santa María en Chiclayo. Durante esta ceremonia se espera que el pontífice vuelva a celebrar una masiva ceremonia con integrantes de la comunidad en la sede episcopal de la región Lambayeque.

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