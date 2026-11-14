Papa León XIV expresa preocupación por las extorsiones y la delincuencia durante su visita a Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO
Papa León XIV expresa preocupación por las extorsiones y la delincuencia durante su visita a Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO
Por Redacción EC

El papa León XIV expresó su preocupación por las familias peruanas que viven bajo la amenaza de la delincuencia, las extorsiones y la inseguridad. Durante su visita a Zaña, en la región Lambayeque, el sumo pontífice dedicó parte de su discurso a quienes sienten miedo por la violencia y ven amenazado el fruto de su trabajo.

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