El papa León XIV expresó su preocupación por las familias peruanas que viven bajo la amenaza de la delincuencia, las extorsiones y la inseguridad. Durante su visita a Zaña, en la región Lambayeque, el sumo pontífice dedicó parte de su discurso a quienes sienten miedo por la violencia y ven amenazado el fruto de su trabajo.

“Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión, la inseguridad. Me duele pensar en las personas que viven con miedo, en las personas que ven amenazados el fruto honrado de su trabajo”, manifestó el Santo Padre este sábado 14 de noviembre, durante su visita al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

En su intervención, León XIV aseguró que lleva presentes en sus oraciones a las personas afectadas por esta problemática y pidió a la población mantenerse unida, cuidarse mutuamente y no acostumbrarse al sufrimiento de los demás.

Durante su discurso en Zaña, el pontífice hizo referencia a una de las principales preocupaciones que enfrentan numerosas familias: la inseguridad ciudadana y las amenazas de las organizaciones criminales.

“Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión, la inseguridad. Me duele pensar en las personas que viven con miedo, en las personas que ven amenazados el fruto honrado de su trabajo”, expresó.

El papa también manifestó que mantiene presentes en sus oraciones a quienes atraviesan estas situaciones y pidió al Señor que les conceda la tranquilidad que necesitan.

Papa León XIV en Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

“Los llevo presentes en mis oraciones y pido al Señor que les dé la paz que tanto necesitan”, agregó.

“Nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás”

León XIV también aprovechó su intervención para exhortar a los ciudadanos a fortalecer los vínculos comunitarios y no permanecer indiferentes frente a las dificultades que atraviesan otras personas.

“Les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, una persona a la que escuchar y una familia a la que acompañar”, señaló.

De esta manera, el pontífice hizo un llamado a la solidaridad y al acompañamiento de quienes enfrentan situaciones de violencia, amenazas y dificultades económicas, especialmente aquellas familias cuyo esfuerzo diario se ve afectado por la delincuencia.

El mensaje de León XIV a sacerdotes, padres y jóvenes

En otro momento de su discurso, el Santo Padre se dirigió a los sacerdotes, padres de familia, abuelos y jóvenes, a quienes pidió fortalecer su relación con Jesucristo y mantener viva la transmisión de la fe.

“Queridos sacerdotes cuiden su amistad cotidiana con Jesucristo, celebren los sacramentos con amor y reverencia y permanezcan siempre cerca del pueblo que les ha sido confiado. Queridos padres y abuelos sigan transmitiendo la fe a sus hijos y nietos. Ustedes jóvenes abran el corazón al señor, que los conoce y tiene una hermosa vocación para cada uno, dejemos que su palabra transforme nuestra vida y nos enseñe a amar como él nos ama”.

Asimismo, recordó el cariño recibido durante su etapa pastoral en el Perú y agradeció a los fieles por acompañarlo a lo largo de los años.

Papa León XIV en Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

“Todos ustedes permanecen presentes en mi oración. Aquella noche le pedí al señor que me enseñara al pastor, hoy al mirar los años transcurridos comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica, por eso quiero darles la gracia de todo corazón, gracias por su fe y su cariño”.

Finalmente, pidió a los asistentes continuar rezando por él ahora que tiene bajo su responsabilidad la Iglesia universal.

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