Miles de fieles, entre vecinos y delegaciones internacionales, se congregaron este sábado 14 de noviembre en los exteriores de la catedral de Santa María de Chiclayo para acompañar al papa León XIV en el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad.
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