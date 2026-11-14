Miles de fieles, entre vecinos y delegaciones internacionales, se congregaron este sábado 14 de noviembre en los exteriores de la catedral de Santa María de Chiclayo para acompañar al papa León XIV en el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad.

Miles de fieles, entre vecinos y delegaciones internacionales, se congregaron este sábado 14 de noviembre en los exteriores de la catedral de Santa María de Chiclayo para acompañar al papa León XIV en el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad. El acto litúrgico inició a las 8:00 a. m. en un altar instalado en el atrio del templo, recinto donde el Santo Padre recibió su ordenación episcopal hace doce años y sirvió como obispo entre 2015 y 2023. MIRA AQUÍ: Papa León XIV en Lima: ruta y hora del trayecto del Señor de los Milagros hacia la Base Aérea de Las Palmas La jornada contó con un amplio resguardo de la Policía Nacional y agentes de la SUAT apostados en lo alto de la catedral, mientras comerciantes ambulantes ofrecían recuerdos y carteles con el rostro del pontífice. A su ingreso y salida, León XIV se detuvo a saludar y bendecir a los asistentes antes de partir en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca) para continuar su agenda, que culminará a las 5:30 p. m. con un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. VIDEO RECOMENDADO: