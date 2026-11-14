El papa León XIV saludó a los miles de fieles reunidos en el parque Principal de Chiclayo durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)
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Papa León XIV en Chiclayo (Foto: Julio Reaño)
  • El papa León XIV saludó a los miles de fieles reunidos en el parque Principal de Chiclayo durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)
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    El papa León XIV saludó a los miles de fieles reunidos en el parque Principal de Chiclayo durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)

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    El papa León XIV saludó a los miles de fieles reunidos en el parque Principal de Chiclayo durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)

  • Fieles católicos llegaron hasta el parque Principal de Chiclayo para presenciar rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción en la Catedral de Santa María de Chiclayo presidida por el papa León XIV, este sábado 14 de noviembre (Foto: Julio Reaño)
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    Fieles católicos llegaron hasta el parque Principal de Chiclayo para presenciar rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción en la Catedral de Santa María de Chiclayo presidida por el papa León XIV, este sábado 14 de noviembre (Foto: Julio Reaño)

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    Fieles católicos llegaron hasta el parque Principal de Chiclayo para presenciar rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción en la Catedral de Santa María de Chiclayo presidida por el papa León XIV, este sábado 14 de noviembre (Foto: Julio Reaño)

  • Más de 15 mil fieles abarrotaron las calles colindantes a la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde el Santo Padre realizaba el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción (Foto: Julio Reaño)
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    Más de 15 mil fieles abarrotaron las calles colindantes a la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde el Santo Padre realizaba el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción (Foto: Julio Reaño)

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    Más de 15 mil fieles abarrotaron las calles colindantes a la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde el Santo Padre realizaba el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción (Foto: Julio Reaño)

  • Cientos de fieles acompañaron con oraciones la solemne coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Chiclayo, en una jornada marcada por la devoción. (Foto: Julio Reaño)
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    Cientos de fieles acompañaron con oraciones la solemne coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Chiclayo, en una jornada marcada por la devoción. (Foto: Julio Reaño)

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    Cientos de fieles acompañaron con oraciones la solemne coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de Chiclayo, en una jornada marcada por la devoción. (Foto: Julio Reaño)

  • Comitivas de México, Puerto Rico y otros países asistieron a la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, encabezada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)
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    Comitivas de México, Puerto Rico y otros países asistieron a la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, encabezada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

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    Comitivas de México, Puerto Rico y otros países asistieron a la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, encabezada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

  • Cientos de fieles abarrotaron el parque Principal de Chiclayo durante la primera actividad oficial del papa este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)
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    Cientos de fieles abarrotaron el parque Principal de Chiclayo durante la primera actividad oficial del papa este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)

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    Cientos de fieles abarrotaron el parque Principal de Chiclayo durante la primera actividad oficial del papa este sábado 14 de noviembre. (Foto: Julio Reaño)

  • La ceremonia de coronación inició a las 8:00 a. m. de este sábado y despertó la emoción y la fe de miles de fieles congregados en el parque Principal de Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)
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    La ceremonia de coronación inició a las 8:00 a. m. de este sábado y despertó la emoción y la fe de miles de fieles congregados en el parque Principal de Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)

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    La ceremonia de coronación inició a las 8:00 a. m. de este sábado y despertó la emoción y la fe de miles de fieles congregados en el parque Principal de Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)

  • Efectivos policiales desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la catedral de Santa María de Chiclayo, donde miles de fieles se congregaron para recibir la bendición papal. (Foto: Alonso Chero)
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    Efectivos policiales desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la catedral de Santa María de Chiclayo, donde miles de fieles se congregaron para recibir la bendición papal. (Foto: Alonso Chero)

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    Efectivos policiales desplegaron un operativo de seguridad en los alrededores de la catedral de Santa María de Chiclayo, donde miles de fieles se congregaron para recibir la bendición papal. (Foto: Alonso Chero)

  • El fervor religioso y la emoción marcaron el segundo día de estadía del santo padre en Chiclayo, jornada en la que la feligresía volvió a desbordar las calles para saludarlo. (Foto: Alonso Chero)
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    El fervor religioso y la emoción marcaron el segundo día de estadía del santo padre en Chiclayo, jornada en la que la feligresía volvió a desbordar las calles para saludarlo. (Foto: Alonso Chero)

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    El fervor religioso y la emoción marcaron el segundo día de estadía del santo padre en Chiclayo, jornada en la que la feligresía volvió a desbordar las calles para saludarlo. (Foto: Alonso Chero)

  • Agentes de la SUAT vigilaron desde lo alto de la catedral de Santa María de Chiclayo el desplazamiento de los asistentes durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)
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    Agentes de la SUAT vigilaron desde lo alto de la catedral de Santa María de Chiclayo el desplazamiento de los asistentes durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

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    Agentes de la SUAT vigilaron desde lo alto de la catedral de Santa María de Chiclayo el desplazamiento de los asistentes durante el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

  • La sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción lució frente a miles de fieles en el parque Principal de Chiclayo durante el rito de coronación presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)
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    La sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción lució frente a miles de fieles en el parque Principal de Chiclayo durante el rito de coronación presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

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    La sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción lució frente a miles de fieles en el parque Principal de Chiclayo durante el rito de coronación presidido por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

  • Entre lágrimas de alegría y profundo fervor católico, los vecinos de Chiclayo asistieron a la solemne ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, oficiada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)
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    Entre lágrimas de alegría y profundo fervor católico, los vecinos de Chiclayo asistieron a la solemne ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, oficiada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

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    Entre lágrimas de alegría y profundo fervor católico, los vecinos de Chiclayo asistieron a la solemne ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, oficiada por el papa León XIV. (Foto: Julio Reaño)

  • Fieles chiclayanos presencian la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción este sábado 14 de noviembre bajo un cartel alusivo al vínculo de la ciudad con el papa León XIV, antiguo obispo de la diócesis (Foto: Julio Reaño)
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    Fieles chiclayanos presencian la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción este sábado 14 de noviembre bajo un cartel alusivo al vínculo de la ciudad con el papa León XIV, antiguo obispo de la diócesis (Foto: Julio Reaño)

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    Fieles chiclayanos presencian la coronación de la Virgen Inmaculada Concepción este sábado 14 de noviembre bajo un cartel alusivo al vínculo de la ciudad con el papa León XIV, antiguo obispo de la diócesis (Foto: Julio Reaño)

  • Comerciantes ambulantes se sumaron a la jornada y aprovecharon la multitud para vender recuerdos de la visita, como afiches con la imagen del santo padre. (Foto: Julio Reaño)
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    Comerciantes ambulantes se sumaron a la jornada y aprovecharon la multitud para vender recuerdos de la visita, como afiches con la imagen del santo padre. (Foto: Julio Reaño)

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    Comerciantes ambulantes se sumaron a la jornada y aprovecharon la multitud para vender recuerdos de la visita, como afiches con la imagen del santo padre. (Foto: Julio Reaño)

  • Desde tempranas horas, miles de fieles aguardaron con expectativa y oraciones el inicio de la misa oficiada por el papa León XIV en Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)
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    Desde tempranas horas, miles de fieles aguardaron con expectativa y oraciones el inicio de la misa oficiada por el papa León XIV en Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)

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    Desde tempranas horas, miles de fieles aguardaron con expectativa y oraciones el inicio de la misa oficiada por el papa León XIV en Chiclayo. (Foto: Julio Reaño)

Por Redacción EC

Miles de fieles, entre vecinos y delegaciones internacionales, se congregaron este sábado 14 de noviembre en los exteriores de la catedral de Santa María de Chiclayo para acompañar al papa León XIV en el solemne rito de coronación de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de la ciudad.

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