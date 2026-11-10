EsSalud instalará dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) y dos Puestos Médicos Satélite (PMS) | Foto: EsSalud
EsSalud instalará dos Puestos Médicos de Avanzada (PMA) y dos Puestos Médicos Satélite (PMS) | Foto: EsSalud
Por Redacción EC

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Hospital Perú, desplegará un operativo especial de atención médica durante la misa que celebrará el papa León XIV este 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, Chiclayo, donde se prevé la asistencia de un millón de personas.

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