A pocas semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, continúan los preparativos en la región Lambayeque para rendir homenaje al sumo pontífice. En el distrito de Zaña se instalará una escultura de más de dos metros de altura, elaborada por el artista Jaime Cachay, quien prevé culminar la obra a fines de octubre.

“ Hemos empezado ya, aproximadamente hace un mes, con la confección de la escultura y por lo menos estamos acabando a fines de octubre y estaremos entregando la escultura. El material que se está utilizando es fibra de vidrio con resinas, con triple capa de fibra de vidrio resistente a la intemperie y al golpe”, declaró el escultor a TV Perú.

Lambayeque tendrá otra estatua del papa León XIV a pocas semanas de su llegada al Perú. (Foto: Alonso Chero / GEC)

La estructura será trasladada desde el taller de Cachay, ubicado en Monsefú, hasta el distrito de Zaña. La obra busca rendir homenaje al papa León XIV, quien es recordado en Lambayeque por su labor pastoral como obispo de Chiclayo entre 2013 y 2023.

No es la primera escultura del pontífice elaborada por Cachay. El año pasado, el artista, natural de Monsefú y conocido por sus obras religiosas y monumentales, estuvo a cargo de la estatua de 2,60 metros de altura instalada en el distrito de Pimentel, en la provincia de Chiclayo.

La escultura fue develada el 17 de octubre, durante las actividades por el 105.º aniversario de Pimentel. La obra, fabricada íntegramente con fibra de vidrio y colocada sobre un atril de madera, se encuentra en el segundo malecón del balneario, a pocos metros del tradicional muelle.

Lambayeque alista nuevas esculturas en homenaje al pontífice. (Foto: Alonso Chero / GEC)

Pimentel forma parte de la Ruta Turística Caminos del Papa León XIV, un recorrido que comprende lugares vinculados con Robert Prevost y busca promover el turismo religioso en la región.

Por su parte, en la ciudad de Chiclayo también se encuentra en la etapa final la construcción de una escultura monumental del papa León XIV, de cinco metros de altura, montada sobre un pedestal de dos metros. El proyecto está a cargo del escultor chiclayano Juan Carlos Ñañaque Torres y también utiliza fibra de vidrio como material principal.