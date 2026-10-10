Zaña contará con una escultura del papa León XIV elaborada con fibra de vidrio. (Foto: Alonso Chero / GEC)
Zaña contará con una escultura del papa León XIV elaborada con fibra de vidrio. (Foto: Alonso Chero / GEC)
Por Redacción EC

A pocas semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, continúan los preparativos en la región Lambayeque para rendir homenaje al sumo pontífice. En el distrito de Zaña se instalará una escultura de más de dos metros de altura, elaborada por el artista Jaime Cachay, quien prevé culminar la obra a fines de octubre.

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